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對中國強硬 川歐罕見唱同調 川普任命鷹派任貿易代表 歐巴馬籲限中資併購半導體

2017-01-04

〔編譯楊芙宜、王惠慧／綜合報導〕美國總統當選人川普週二宣布，將任命對中國的強硬派律師萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表；另華爾街日報報導，美國歐巴馬政府下台前將公布一份報告，建議限制中國投資美國半導體業，保護這個對國家安全至關重要的產業。美國前後任總統在中國議題上出現罕見的共識。

萊席爾 出名強硬派

川普在聲明中表示，「萊席爾將進行一項重要工作，將美國工人福祉放在第一位，代表美國爭取更好的貿易協議」；且幫助美國挽回頹勢，反轉過去失敗的貿易政策。

萊席爾是世達律師事務所（Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom）華盛頓辦公室的合夥人，曾是雷根時期的貿易官員，在對海外公司收取懲罰性關稅、貿易談判方面擁有卅年的經驗。

萊席爾過去在鋼鐵貿易談判中是出了名的強硬派，被稱為「鋼鐵老兵」。一九八○年代的美日鋼鐵談判，迫使日本限制對美國出口鋼鐵；他也曾批評世界貿易組織（ＷＴＯ）的爭端解決機制缺乏效率。

美中貿易戰 將升溫

先前川普已內定商務部長羅斯（Wilbur Ross）、主掌白宮國家貿易委員會的「親台派」經濟學者納瓦洛（Peter Navarro），加上萊席爾上任後的主要任務將針對中國及墨西哥，更讓外界認為川普對中國強硬是「來真的」，預期美中貿易戰將升溫。

在此同時，即將卸任的歐巴馬政府也要求加強審查中國在美的半導體投資，罕見和力倡對中國採取強硬經貿政策的川普團隊立場一致，顯示祭出更嚴厲措施、管制中資收購美國半導體科技業，已成明確政策方向。

歐巴馬這份報告是由首席科技顧問霍德倫（John Holdren）準備，近日內公布；美國商務部長普利茲克表示，這份報告將提供新總統川普「行動的藍圖」，協助保護美國半導體產業。報告將建議美國外商投資委員會（CFIUS）採取更強硬立場，進一步對美國和中國合資企業實施新的出口管制，以遏制中國戰略性掌控全球半導體市場的野心。

報告引述普利茲克示警，中國斥資一六○○億美元計劃，欲使中國晉身全球半導體強權，已成美國一大威脅。

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  • 川普貿易交接團隊週二表示，美國總統當選人川普將任命律師萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表；萊席爾曾是雷根時期的貿易官員，在鋼鐵貿易談判中是出了名的強硬派。（取自網路）

    川普貿易交接團隊週二表示，美國總統當選人川普將任命律師萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表；萊席爾曾是雷根時期的貿易官員，在鋼鐵貿易談判中是出了名的強硬派。（取自網路）

  • 川普貿易交接團隊週二表示，美國總統當選人川普將任命律師萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表。（法新社）

    川普貿易交接團隊週二表示，美國總統當選人川普將任命律師萊席爾（Robert Lighthizer）擔任美國貿易代表。（法新社）

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