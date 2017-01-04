一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
〔記者鄭瑋奇、羅倩宜、楊雅民、俞肇福、吳正庭、詹士弘、黃淑莉、洪瑞琴／綜合報導〕一例一休新法上路實施，除業界傳出價格上漲、營業服務縮減等效應，勞工雖然休假增加，但相對有些卻憂心加班減少而實質收入縮水，新法衝擊效應滾雪球般浮現！
國道客運減班 年後通通漲價
儘管交通部積極協調元宵節後再談漲價，但國道客運業者除陸續減班，票價調漲則預計春節後就會啟動。國光客運自今日起，台北行駛員林、南投、埔里、嘉義都調整，週一至週四各減兩班；七日起松機往返桃機則從每日九十八班減為七十九班；未來不符合效益班次也會儘量減。
地方公車也傳減班。基隆市公車處就將市區熱門路線的公車班距拉長，一天可減廿幾班，但偏遠地區不變。提供基隆、新北客運的基隆客運，也已申請減班，尚未獲准，暫以加強排班因應。
國光票價也預計春節後漲五％至八％；漲最多將是台北─台南路線，目前尖峰時段賣三百六十元、促銷價兩百二十元；一例一休增成本，票價將漲回四百六十元至四百八十元。首都客運票價則將漲二．三％至六．七％，其中台北─礁溪從九十元漲至九十二元。統聯客運也已提案將調漲。
人力成本增加 早餐店也喊漲
早餐店「漲」聲也響，麥味登永和成功店貼出公告「一月一日起部分商品調漲售價」。麥味登副總卓靖倫表示，漲價是個別加盟店，近年人力成本上漲，直營店儘量透過自動煮茶機等「智慧餐廚」來提高營運效能。
魏姐包心粉圓各門市也公告，產品自元旦通通調漲五元。董事長魏淑鳳表示，新制實施，人事成本增十％，除部分門市週日休息，售價也微調。
人力調配困難 營業時間縮短
人力調配困難，部份車商則縮短營業時間作為因應；台灣本田（HONDA）以往週一至週六經銷據點營業時間皆到晚上八點，現縮減至下午五點至五點半打烊。南陽代理的現代（HYUNDAI）汽車也宣布，經銷據點國定假日營業時間，將從原早上八點半至晚上九點，調為早上十點至晚上七點。
東元集團旗下樂雅樂餐廳，則從元旦起，調整台北內湖亞太店、南港園區店、左營高鐵店三門市營業時間，原本營業至晚上十點半，提前至十點打烊。
企業限縮加班 員工收入縮水
一例一休新制立意期讓勞工休假增多，但許多行業人力缺口無法解決，新法又強制七休二、加班時數也限制，企業不敢讓員工加班反導致收入縮水。
國光客運總經理吳忠錫表示，國光約缺一百多名駕駛，但不敢假日加班，許多駕駛因此收入減少；未來人力補充，預估駕駛收入還是可能從現約五萬元再稍降。
統聯客運指出，現約缺一百名駕駛，但還是儘量不讓駕駛假日出來上班，以免動輒因連假塞車被罰。和欣客運則表示不會減班，但駕駛薪資在一例一休前約有六至七萬，因加班時數限制，人力補足後的駕駛平均薪資，可能會降至五到六萬。
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