解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕
2017-01-04
〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕為因應黨工薪資問題，國民黨首度於上月廿七日去函黨產會要求同意以永豐銀帳戶或台銀本票，支付去年十一月黨工半薪及十二月全薪，金額共五千五百一十六萬餘元。黨產會昨天表示，已經於上月廿九日回函，請國民黨提供詳細員工薪資清冊，解凍資產才能有所依據。
黨產會發言人施錦芳指出，為顧及員工權益，黨產會昨也決議，待國民黨將資料補齊，並由黨產會確認金額真實性後，國民黨即可動用上述帳戶與支票支薪。
但國民黨行管會主委邱大展說，國民黨仍堅持發放薪資為法定義務，且在函文中有特別強調依黨產條例第九條第一項規定，無需經黨產會核准即可支付，因此國民黨絕對不會依照黨產會違反母法訂定的許可辦法提出申請，否則等於是自失立場，訴訟將全盤皆輸、棄械投降。
國民黨寄望11日法院做解凍裁定
邱指出，本月十一日行政法院將就國民黨針對黨產會第二次所做凍結資金行政處分要求停止執行開庭審理，國民黨盼當天可以做出裁定，讓國民黨資金解凍，才能發放黨工薪水，讓大家過個好年。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
- 一例一休衝擊 物價上漲 薪水變少
- 對中國強硬 川歐罕見唱同調 川普任命鷹派任貿易代表 歐巴馬籲限中資併購半導體
- 學者林賢參建議下一步：台日應聯防 對中「反反介入」
- 中投欣裕台歸國有停止執行 黨產會不抗告 國民黨存疑
- 慘過SARS 6都移轉棟數26年新低
網友回應
熱門新聞
- 和沛大裁員 翟本喬終於說話了...
- 翟神落難 和沛驚傳裁員近8成
- 打敗不景氣！六都申請失業給付人數唯桃園下降
- 言語刺激導致跳樓 也算加工自殺
- 桃園107校設情境教室 「身歷其境」學英語
- 葡萄王將買回庫藏股3000張
- 狂犬病疫苗 三成寵物未施打
- 傳藝中心住宿?新團隊︰不當旅館用
- 福原愛尬桌球慘敗 竟是江宏傑帥臉惹的禍！
- 嘉義朴子女子遭虐死 棄屍男友曾發文求救
- 獵殺鬼蝠魟遭撻伐 高市府清晨將突襲漁港
- 北市圖推無卡化 手機就能借書
- 腸病毒就診 桃市連4週逾1400人次
- 檢舉達人熟法規 開單率高
- 獨臂嬤賣臭豆腐 肩挑老少重擔
- 竹縣府人事費用 邱鏡淳：要節制
- 全壘打霸主 高國輝想再當「複」翁
- 降成本 傳雇主找派遣工取代正職
- RM打造「成員周」 幫金鐘國討老婆
- 巴西監獄暴動56死 幫派火併 多人遭斬首
- 補充學童營養 80歲櫻桃樹有故事
- 新北閱讀王 年借3104筆
- 大樂透頭獎連9摃
- 韓女團競爭壓力大 「露毛」求知名度？！
- 完全執政在即 國會共和黨下「馬」威
- 《國際現場》索尼重推65吋OLED電視
- 籃球飛人上身 巴特勒轟52分
- 哈登連3戰三雙 火箭前無古人
- 老農種向日葵 市區花海如迷宮
- 騎士酒駕自撞 LP被燙成烤小鳥
- 伍佰槍戰近百粉絲 計畫登小巨蛋不擔心不夠嗨
- 小個立大功 埔心國小躲避球亞洲奪金
- 中國工資攀升 紡織業紛移越南
- 陳宣儒坦承身分造假／遠流道歉 《灣生回家》兩書接受退貨
- 西門町大地主 砸22億買好樂迪大樓
- 自由廣場》放任哄抬物價，林全是何居心？
- 《台股青紅燈》拚錯經濟的惡果
- 國史館解密 蔣介石曾言「台灣不過為我國一托管地」
- 川普就職前 萊恩連任眾院議長
- 01/04 各報重點新聞一覽
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分