解凍帳戶發薪 黨產會促提清冊 國民黨拒絕

2017-01-04

〔記者楊淳卉、施曉光／台北報導〕為因應黨工薪資問題，國民黨首度於上月廿七日去函黨產會要求同意以永豐銀帳戶或台銀本票，支付去年十一月黨工半薪及十二月全薪，金額共五千五百一十六萬餘元。黨產會昨天表示，已經於上月廿九日回函，請國民黨提供詳細員工薪資清冊，解凍資產才能有所依據。

黨產會發言人施錦芳指出，為顧及員工權益，黨產會昨也決議，待國民黨將資料補齊，並由黨產會確認金額真實性後，國民黨即可動用上述帳戶與支票支薪。

但國民黨行管會主委邱大展說，國民黨仍堅持發放薪資為法定義務，且在函文中有特別強調依黨產條例第九條第一項規定，無需經黨產會核准即可支付，因此國民黨絕對不會依照黨產會違反母法訂定的許可辦法提出申請，否則等於是自失立場，訴訟將全盤皆輸、棄械投降。

國民黨寄望11日法院做解凍裁定

邱指出，本月十一日行政法院將就國民黨針對黨產會第二次所做凍結資金行政處分要求停止執行開庭審理，國民黨盼當天可以做出裁定，讓國民黨資金解凍，才能發放黨工薪水，讓大家過個好年。