| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
鳥松民宅火警 2少女沒有生命跡象
 首頁 > 焦點

挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願

2017-01-04

〔駐日特派員張茂森／東京三日報導〕日本「台灣研究論壇」、在日台灣婦女會等市民團體，今天在靖國神社廣場舉行簽名活動，籲請支持台灣在二○二○年東京奧運會時以「台灣（TAIWAN）」的名義參賽，而不是現行的「中華台北（CHINESE TAIPEI）」，結果有一千多名民眾簽名支持。

這項簽名活動結束後，將與請願書一起遞交給東京都府會，籲請協助台灣以「TAIWAN」名義出席東奧，而不是既非地名也非國名的「CHINESE TAIPEI」。

活動負責人永山英樹表示，有關台灣出場的名義，國際奧委會雖有很大權限，但主辦國日本與主辦地東京也有影響力。大多數日本人都為台灣長久以來一直被迫使用「CHINESE TAIPEI」名義參賽不滿，台灣是唯一不能以自己國家名稱參加奧運的國家，證明中國以政治力干預體育活動，他呼籲更多日本民眾響應支持台灣在奧運的正名運動。

廣告
  • 日本民眾在靖國神社踴躍簽名持台灣以「ＴＡＩＷＡＮ」的名義參加年東京奧運。（駐日特派員張茂森攝）

    日本民眾在靖國神社踴躍簽名持台灣以「ＴＡＩＷＡＮ」的名義參加年東京奧運。（駐日特派員張茂森攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台灣 奧運
相關新聞
Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韭菜香蚵卷
酸白菜豆腐羹
番茄料理76道
牙膏清潔廚房超好用
轉寄

標題：挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月4日‧星期三‧丙申年臘月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.