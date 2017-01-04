挺台灣名義參加東奧 日團體簽名請願
2017-01-04
〔駐日特派員張茂森／東京三日報導〕日本「台灣研究論壇」、在日台灣婦女會等市民團體，今天在靖國神社廣場舉行簽名活動，籲請支持台灣在二○二○年東京奧運會時以「台灣（TAIWAN）」的名義參賽，而不是現行的「中華台北（CHINESE TAIPEI）」，結果有一千多名民眾簽名支持。
這項簽名活動結束後，將與請願書一起遞交給東京都府會，籲請協助台灣以「TAIWAN」名義出席東奧，而不是既非地名也非國名的「CHINESE TAIPEI」。
活動負責人永山英樹表示，有關台灣出場的名義，國際奧委會雖有很大權限，但主辦國日本與主辦地東京也有影響力。大多數日本人都為台灣長久以來一直被迫使用「CHINESE TAIPEI」名義參賽不滿，台灣是唯一不能以自己國家名稱參加奧運的國家，證明中國以政治力干預體育活動，他呼籲更多日本民眾響應支持台灣在奧運的正名運動。
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