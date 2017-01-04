學者林賢參建議下一步：台日應聯防 對中「反反介入」
〔記者呂伊萱／台北報導〕日本台灣交流協會今年起正名，被視為台日關係一歷史性進展。對於台日關係的下一步，師大東亞系副教授林賢參主張，台日應研擬聯防戰略部署，對中國軍力「反反介入」，這是關乎台灣生存的重大利益問題。立委則建議，台日應建立戰略層級對話，並盼望日本解除台日官方交流禁忌，擴大互動關係基礎。
林中斌提醒 日恐有兩手策略
前國防部副部長林中斌指出，日台交協此次正名，背景原因正是日相安倍與美國總統當選人川普在美國選後的會面，因雙方不僅就加強安全合作達成共識，談話中也觸及台、韓所扮演角色，顯示安全合作將成台日關係重頭戲。但林提醒，安倍構想不會那麼單純，加強安全力量的同時，也強化和中國的政治來往，整體看是兩手策略，美中互動亦相當密切，相較之下台灣最吃虧。
林賢參則分析，中國近期演訓以西太平洋為範圍，表示中國正在部署反制美軍的「反介入」作戰。他認為，中國既已穿越宮古海峽，難保未來不會往與那國島及台灣之間突破，因此台日聯防抗中已成雙方共同利益。
林賢參建議，雙方應研擬台日版本的「反反介入」戰略部署，一旦中國軍力意圖闖入與那國島和台灣之間，台日才有能力左右夾擊。他也建議台日「絕對有必要」交換情報，不僅是增進彼此信賴感，更因保障美軍兵力順利投射到西太平洋，是關乎台灣生存的重大利益問題。他並認為日本現是派遣退役武官駐台，效果有限，應改為現役武官駐點，強化合作默契。
立委籲兩國建立戰略層級對話
民進黨立委羅致政則認為，台日關係推進應打破議題先決的思考框架，面對中國崛起的挑戰與威脅，台日兩國是當然的盟友關係。他建議雙方應比照台美蒙特瑞會談機制，建立戰略層次的對話管道，若有合作藍圖、其他問題都能夠克服。民進黨立委王定宇則認為，台日在經濟上可「合組國際隊去賺全世界的錢」，因雙方合作規格和技術上共享空間大；政治上他則盼望日本能夠突破官方交流禁忌，開放一定層級官方人員互訪，以擴大互動基礎。
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