全球城市住宅指數 北市跌勢趨緩

2017-01-04

〔記者徐義平／台北報導〕國際房地產顧問公司瑞普萊坊昨發布去年第三季「全球城市住宅指數」。全球一五○個調查城市中，以英國亞伯丁房價跌幅最深、達十．五％；亞洲主要城市中，以香港跌幅最深、約五．五％，為全球房價跌幅第四，台北市同期房價跌幅約四．九％，仍為亞洲地區跌幅第二深城市，全球跌幅第七，但跌勢已趨緩。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛分析，去年打房三箭齊發，造成北市不動產市場受創最重，但跌幅已縮小到五％以下，已脫離急跌險境。