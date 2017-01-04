慘過SARS 6都移轉棟數26年新低

2017-01-04

去年僅18.22萬棟 衰退16.6％

〔記者徐義平／台北報導〕去年房市交易進冷凍庫，慘過ＳＡＲＳ期間。根據六都地政局統計，去年全年買賣移轉棟數僅約十八．二二萬棟，較前年衰退十六．六％，創一九九一年統計以來、即二十六年新低紀錄。

根據六都地政局陸續發布的去年十二月買賣移轉棟數，北市為二一七八棟、月增約二十五．九七％；新北市四九八四棟、月增約十九．七八％；桃園市三二八四棟、月減約三．○一％；台中市三五一○棟、月增約十二．五七％；台南市一八七六棟、月增約二十六．六七％；高雄市為三一二三棟、月減約三．四三％。

東森房屋研究中心副理于靜芳分析，去年第四季傳統購屋旺季進入最後一個月，加上逢年底建案交屋潮，雙北市移轉棟數才在最後一個月出現拉尾盤的反彈。

就算北市去年十二月買賣移轉棟數較前月大幅成長二十五．九七％，仍較前年同月衰退逾六成；去年北市移轉棟數僅二．一五萬棟，較前年同期大衰二十八．一％，也是統計以來最低，可說是六都之中交易最冷。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，去年六都全年買賣移轉棟數僅十八．二二萬棟，相較前年的二十一．九萬棟，減少約十六．六％；但指標的雙北市已出現反彈跡象，月增都在兩成左右，隨著政策打房逐漸喊停，房市在寒冬中已乍見暖陽。