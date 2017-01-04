學者︰營所稅可提高 決戰點在綜所稅

2017-01-04

〔記者鄭琪芳、吳佳蓉／台北報導〕對於行政院長林全拋出所得稅改革方向，財稅學者表示，我國綜所稅較美國、香港、新加坡等高出許多，不利留才攬才，且綜所稅與營所稅差距太大，造成內外資稅負不公，建議適度調降綜所稅、同時調高營所稅。雖然降稅可能引來公平性的爭議，但應先將把餅做大，再談均富。

中華經濟研究院諮詢委員孫克難表示，綜所稅與營所稅的差距確實應該拉近，現行綜所稅最高稅率四十五％、營所稅十七％，兩者差距太大，破壞兩稅合一的中立性，影響公司盈餘是否保留的決定。

至於股利所得課稅問題，孫克難認為，現行又設算、又扣抵，操作起來很複雜，也與國際潮流背道而馳，應取消兩稅合一，例如改為股利免稅法，半數免稅、半數併入綜合所得總額課稅。他說，不贊成股利所得分離課稅，目前綜所稅七成由受薪階級負擔，許多資本利得都分離課稅，再拉掉股利所得，若無配套，綜所稅形同破產。

一位不願具名的財稅學者也表示，綜所稅不要太高、營所稅可以調高，但調降綜所稅一定會有學者反對，調高營所稅則有企業反對，可說是「兩難」。不過，營所稅可扣抵綜所稅，以前股利所得全額扣抵，現在可扣抵一半，所以決戰點是在綜所稅，即使營所稅調高一些，若綜所稅可調降，對高所得者還是有利。

至於股利所得課稅問題，財稅學者表示，目前大股東持股五％就算很高了，重覆課稅情況不嚴重，很多國家股利所得不再全額扣抵。對於有些人主張股利所得分離課稅二十％，他說，這樣一來，原本適用五％及四十五％稅率，都變成二十％，等於低所得者加稅、高所得者減稅，不符合租稅公平。