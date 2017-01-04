稅改必須周全 避免步馬後塵

2017-01-04

記者鄭琪芳／特稿

我國稅制原本就稱不上健全，馬政府任內先是大減稅、後又大加稅，還有證所稅亂股市，用力過猛又規劃不周，導致稅制更加扭曲，綜所稅與營所稅稅率竟差二十八％，全球罕見。林揆日前拋出稅改方向，若能導正稅制問題，眾所樂見；但切記謀定而後動，避免重蹈馬政府覆轍，台灣真的禁不起半吊子稅改的一再折騰。

對於馬政府的稅改，很多人可能記憶猶新、甚至餘悸猶存，馬政府上任不久，就以吸引資金回流投資為由，將遺贈稅由最高五十％降至十％；結果，資金回台大舉投入炒房，導致國內房價居高不下。此外，馬政府將營所稅由二十五％降至十七％，聲稱可以促進經濟發展，結果，國內經濟持續低迷，稅收卻嚴重流失。

由於減稅效果不彰，加上財政狀況不佳、貧富差距擴大，馬政府後來拋出「證所稅」，把股市搞得人仰馬翻，儘管證所稅最後廢除了，股市仍未恢復量能。而且，馬政府卸任前又來個「史上最大加稅」，股利扣抵減半，綜所稅最高稅率調高至四十五％，加上補充保費二％，等於最高四十七％，相較營所稅十七％，兩者相差近三十％。

馬政府的稅改，不是用力過猛，就是規劃不周，後遺症不少。蔡政府上任後，先是決定將遺贈稅調高至二十％，以籌措長照財源；政院上週並宣布當沖交易稅率減半，希望提振股市信心，但效果受到質疑；外界認為，關鍵在於股利所得稅負過重、內外資稅負不公等。

蔡政府研擬調降綜所稅、調高營所稅，若能改善內外資稅負不公、難以吸引高階人才等問題，同時維持總稅收不變，將是多贏政策。不過，稅改牽一髮而動全身，儘管林揆是財稅專家，過去在財政部長任內推動的稅改也多是正面評價，但仍應審慎研議，若像「一例一休」一樣，事前評估沒到位、事後因應又混亂，民眾對政府的施政會逐漸失去信心。