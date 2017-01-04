工商界︰營所稅不宜漲 可調營業稅

2017-01-04

各國降稅 加稅有損競爭力

〔記者羅倩宜／台北報導〕新政府擬將馬政府時期調降的營所稅調回，工商團體齊呼不可。工業總會指出，全球都在降稅，台灣卻反其道而行；商業總會認為，漲稅有損國際競爭力；工商協進會建議，政府若要充實財源，可略微提高消費稅（營業稅），但須有配套照顧低收入者。

工總指出，台灣的營所稅率與亞洲競爭對手新加坡、香港相當，若要調漲，可能失去投資吸引力。工總舉例，台灣的企業主開公司必須被徵十七％的營所稅，拿到分紅後，最高被課徵四十五％的綜所稅，另外加上二代健保補充保費，換算企業經營者的稅率達六十四％，也就是一百元要繳六十四元的稅。工總秘書長蔡練生反問：「你說重不重？」

商總理事長賴正鎰表示，好不容易努力了十幾年，才把國內營所稅從二十五％降到與星、港相當的十七％，萬萬不可再調回去；另遺贈稅擬調高到二十％，都會影響台灣的國際競爭力，「我們要跟各國競爭，不是自己關起門來，要漲稅就漲稅。」

工商協進會理事長林伯豐指出，美國近期調降營所稅，已有不少旗下會員企業準備到美國投資；新政府在這個時機調漲，「不對！」

他認為，國家財源目前還ＯＫ，沒有漲稅的急迫性，「若要充實國庫，應從消費稅來下手，目前台灣只有五％，是全球最低之一。」他分析，美國各州的消費稅率約在八％至九％，日本的調漲（八％漲至十％）也已定案，只是延後到二○一九年實施。

營業稅增1％ 稅收多850億

林伯豐說，「如果你一天到晚去百貨公司刷卡，就多繳點稅；消費稅算是比較公平的稅制。」他指出，每增一％，國庫就可多八五○億元稅收，不失為一個好財源。

但他呼籲要有配套，哪些族群無法承受，須端出對策；例如低收入及弱勢戶，可提高其扣除額減免；又如民生基本用品如衛生紙等，可維持五％稅率、甚至調降。「勞基法就是沒有配套，才天下大亂，稅制改革不能再重蹈覆轍。」

台北市商業會理事長王應傑也反對營所稅調漲，但贊成綜所稅調高，剛好與政院的立場相反。他表示，以商業會的立場，目前的氛圍不宜漲稅；「但我個人贊成綜所稅調高，因為我也是從綜所稅四十％繳到四十五％，有錢的人可以多負擔一點。」