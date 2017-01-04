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升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案

2017-01-04

若採分離課稅 會有配套措施

〔記者吳佳蓉／台北報導〕為搶救資本市場、吸引高階人才，財政部預計五、六月端出所得稅改革方案。據悉，財政部內部已有兩項腹案，都是將綜所稅最高稅率由四十五％降至四十％、營所稅稅率由十七％提高至二十％；一案搭配股利所得恢復全額扣抵，另一案搭配股利所得分離課稅二十五％，但中低所得者可適用較低稅率，採取第二案的可能性較高。

行政院長林全日前表示，目前綜所稅最高稅率四十五％，相較鄰近國家明顯偏高，不利於留才攬才；且綜所稅與營所稅差距過大，使得許多人變身假外資以規避稅負。林全表示，將在總稅收不變的前提下調高營所稅率，但幅度會儘量小。

財政部雖尚未提出所得稅改革具體方案，但確實朝降低綜所稅、調高營所稅的方向研議；目前有兩個方案較可行，一是營所稅稅率調高至二十％、綜所稅稅率降至四十％，同時維持兩稅合一，股利所得恢復全額扣抵，換算下來，內外資有效稅負變成四十％及三十六％，差距大幅拉近。

第二個可能方案是，營所稅同樣提高至二十％、綜所稅降至四十％，但取消兩稅合一，股利所得不能扣抵，改為內外資都採分離課稅二十五％；但為避免低所得加稅、高所得減稅的問題，將有配套措施，讓股利所得較低的散戶可適用較低稅率，並降低中低所得者課稅級距。

財政部官員表示，稅改的大方向都有，但得看社會共識；降低綜所稅最高稅率，不失為解決股利所得課稅、留才攬才不易問題的解方，但可能遭質疑為富人減稅。至於營所稅，目前稅率十七％在國際上偏低，但比香港的十六．五％高；加上美國總統當選人川普上任後可能調降營所稅，營所稅怎麼調才不會影響競爭力，是實務上須考量的問題。

稅改方案 預計五、六月端出

財政部高層強調，所得稅改革仍在委外研究階段，期中報告一月十六日才會出爐、期末報告四月中完成，營所稅及綜所稅怎麼調整、兩稅合一稅留不留，目前都沒定案，預計五、六月才會提出修正草案；這段期間，國際局勢變化、國內社會共識等，都可能影響稅改方案。

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標題：升營所稅、降綜所稅 財部有2腹案


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