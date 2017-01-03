藍委：黨團普遍對黨中央感憂心

2017-01-03

黨主席與總召互槓

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨主席洪秀柱接受媒體專訪時表態要競選連任黨主席，還質疑國民黨立院黨團總召廖國棟代表多少黨團意見？洪昨受訪時強調，她了解立院生態，和廖國棟間需要再溝通，但對外都是共同作戰。

洪秀柱：我了解立院生態 對外應共同作戰

國民黨立委楊鎮浯表示，每個黨團成員都有支持的黨主席人選，黨團也沒有針對黨主席人選做討論，但黨團成員普遍對於黨中央的狀況感到憂心，廖國棟知道黨團成員的憂心，可能比較心急才會多次發言，但其實廖針對的不是洪秀柱這個人，而是針對黨主席，希望黨主席能快點解決黨中央整合的問題。

郝龍斌：現在黨很虛弱 包容才能團結

對於立院黨團與黨中央傳出不合，國民黨副主席郝龍斌昨表示，國民黨已經在野了，失去執政權後，立院黨團就是最重要的監督和問政平台，中央黨部和黨團有如車的兩輪，缺一不可，希望大家不要再去計較誰出多少力、誰有什麼不同意見；因為現在的國民黨很虛弱，包容才能團結、團結才有力量。

洪秀柱昨出席前總統府副秘書長羅智強舉辦的健走會活動，她在受訪時批評，台北市長柯文哲兩年多來整天胡說八道，沒有建設，根本是糟蹋台北市。對於是否可能「御駕親征」參選雙北市長，洪秀柱表示，國民黨不是沒人才，重要的是找出「最強棒」的候選人拿回台北市，讓北市重新有建設和驕傲。