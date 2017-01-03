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國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節

2017-01-03

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政府推動年金改革，並預定在立法院下會期處理相關法案。立法院國民黨團則將年金改革視為蔡政府「未爆彈」，列為下會期的攻防重點；對此，民進黨立委向藍營喊話，年金改革非做不可，國民黨莫和主流民意脫節。

國民黨團總召廖國棟表示，沒人喜歡「多繳、少領、延退」年金改革方案，民進黨卻信誓旦旦執意要幹，一定會引起很大爭議，未爆彈將被引爆，屆時為了捍衛權益，大批被影響、被動員者一定出面據理力爭，年金改革與反核食公投都是國民黨未來的攻防重點。

「基於世代正義，年金改革非做不可！」民進黨立委蘇巧慧說，只要還有政治良知，願對國家社會負責，都知道改革一定要做，希望屆時能理性討論。若凡事只想政治鬥爭的政黨，將成為千古罪人。

民進黨立委蔡易餘認為，國民黨將年金改革當攻防重點，顯然與主流民意脫節，無非想製造衝突，研判主要還是軍公教選票考量。

時代力量黨團總召徐永明表示，十八％優惠存款利息須儘速退場，退休後所得替代率要調降，時代力量全力支持年金改革。

親民黨團總召李鴻鈞說，要先改革高階軍公教過多的退休福利，但要保障低階軍公教人員退休最基本的生活所需，黨團支持年金改革，但反對清算鬥爭式改革。

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  • 民進黨立委蔡易餘。（資料照，記者張嘉明攝）

    民進黨立委蔡易餘。（資料照，記者張嘉明攝）

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標題：國民黨團下會期主攻年改議題 綠委籲：勿與主流民意脫節


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