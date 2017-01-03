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黨產會下月辦聽證 3軸線查救國團

2017-01-03

成立歷史、組織人事、財產取得來源

〔記者楊淳卉／台北報導〕救國團近日展開連署撇清是國民黨附隨組織，在該團向新北市府標下經營的永和運動中心竟也擺放連署看板，引發抨擊。黨產會預計二月針對救國團是否為國民黨附隨組織，召開聽證會認定。據悉，黨產會查察救國團，將以「成立歷史」、「組織人事」、「財產取得來源」三條軸線，做為認定救國團是否為國民黨附隨組織的關鍵線索。

至於救國團上述連署舉措引發的爭議，黨產會發言人施錦芳昨對此表示，不適宜回應。據悉，黨產會對救國團連署雖低調不願多做評論，但清查救國團動作全然不受影響，仍在積極進行中。救國團坐擁的大筆不動產也受到黨產會注意。黨產會委員指出，根據二○○七年行政院報告，救國團名下不動產共一五一筆，包括土地五十三筆、面積三萬多平方公尺，以當時公告土地現值總額，價值高達六．九七億元；名下建物九十八筆，總面積也達十萬多平方公尺。黨產會將調查救國團如何取得該等不動產，釐清是否為合法取得。

值得注意的是，救國團旗下還有許多子公司與轉投資事業，這為救國團是否為附隨組織的認定增添難度。對此，黨產會主委顧立雄日前表示，將在對善意第三人保障的基礎下，討論轉型正義的極限，盡量不侵及善意第三人的權益。

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  • 產會預計二月針對救國團是否為國民黨附隨組織，召開聽證會認定。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    產會預計二月針對救國團是否為國民黨附隨組織，召開聽證會認定。（資料照，記者叢昌瑾攝）

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標題：黨產會下月辦聽證 3軸線查救國團


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