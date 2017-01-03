撇清附隨組織 救國團在公辦運動中心連署

2017-01-03

被批公器私用 救國團稱是同仁個人行為 現已撤下

〔記者張安蕎、陳炳宏／綜合報導〕黨產會將於二月辦聽證會釐清救國團是否為國民黨附隨組織，救國團日前為此發起連署活動，強調財產沒有一塊錢源自黨費。但有民眾發現，新北市府委託救國團經營的永和國民運動中心，竟直接在櫃檯上擺放救國團的連署看板，開放來運動的民眾簽名連署。除網友痛批「公器私用」，新北市議員許昭興也質疑救國團與市府公私不分，她將追究相關單位疏失。

新北議員批公私不分 將追究疏失

全台各國民運動中心多為公辦民營，救國團共標下台北、新北、台中等多達十處的國民運動中心經營權，場館內的員工部分為救國團派駐。

針對在運動中心擺放連署看板引發爭議，救國團運動處長簡鴻檳強調，從未要求員工對外公告連署書，由於在運動中心服務的救國團同仁，因太熱心、缺乏政治敏感度，覺得救國團本來就不是國民黨的附隨組織，才會把連署看板誤放櫃檯，目前已撤下，他也立即要求其他經營場館，不得有類似情形發生。

在全台擁有逾百個據點的救國團，遭質疑許多土地或不動產的取得與國民黨有關，救國團日前發起「愛家愛青年．守護救國團」連署活動，說明救國團非國民黨附隨組織，呼籲民眾簽名支持。

網友在PTT八卦版爆料，元旦去永和國民運動中心時，竟在櫃檯最顯眼的地方，看到救國團連署看板，他好奇詢問，服務人員竟拿出連署書給他；網友再問，「這算是私人連署嗎？還是你們運動中心立場？」服務人員僅說，「這我也不清楚耶」。網友們看了紛紛表示，「真噁心，公器私用」、「是法院在認定吧，連署這有意義嗎？」、「新北市，你管不了的」。

許昭興則痛批「不可思議」，她說，救國團標下永和國民運動中心的經營權，中心開幕時，國民黨新北市黨部幹部都有出席，現在黨產會要討黨產，竟然在運動中心設立連署站，這像話嗎？由此就印證救國團與市政府公私不分，她將追究相關單位疏失，並要求市府嚴懲。

新北市府：不當行為 將依約究責

新北市政府體育處長洪玉玲獲悉後指出，「這是不應該的行為」，運動中心就是運動的地方，民間團體不得在公共場域辦理連署，將依照合約及考核制度，對救國團究責。

救國團研發會副執行長鄭斐文表示，由於許多義工反映，救國團並無不當黨產條例中所指的型態與樣貌，且救國團並未收取黨費，也未領取政黨競選補助金或其他款項，且對社會國家貢獻良多，不應被列為國民黨附隨組織。救國團希望大家多瞭解其立場與想法，才發起連署活動，讓多元的聲音可以被社會大眾聽見。鄭斐文說，救國團就請義工自己去連署，如何連署都很自由，連署截止日期到一月中。據悉，部分救國團職員上週收到連署書，希望員工與其家屬一起參與連署。