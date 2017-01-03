2017-01-03

所謂性傾向扭轉（迴轉），大多是透過認知行為治療、嫌惡治療等方式進行，讓個案對於原本認知的性傾向感到不適。

例如，若治療目的是要由同性戀轉變成異性戀，療程就會設法營造出同性戀與不舒服的感受、不喜歡的字眼連結，讓個案一想到同性戀就會出現排斥反應，進而厭惡同性戀。

不過，目前尚無科學證據證實此類療法有改變性傾向的效果。

資料來源：精神科醫師、台灣性教育學會理事楊聰財

整理：記者林惠琴