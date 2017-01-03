中國頻出招！ 外交部：台梵邦誼穩定

2017-01-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣與聖多美普林西比去年十二月斷交後，外界再度關注我與梵蒂岡邦交狀況。外交部主責歐洲事務的政務次長吳志中昨表示，我國與教廷關係和中梵對話之間「並非零和遊戲」，且現階段台梵邦誼也維持穩定。

在中國實行改革開放後，中國和梵蒂岡關係漸漸回暖，梵中關係正常化議題更已浮上檯面逾十年，但雙方仍因主教任命問題，不時產生摩擦。

中國第九屆天主教代表大會甫結束，產出新領導階層，其中有三名擁有教廷與中國雙重認可的主教，數量為歷屆最多，有學者分析認為，這代表中國對梵蒂岡釋出善意。

但我國前駐教廷大使杜筑生認為，中國政府在會中及會後重申堅持「獨立自主自辦」原則與「宗教中國化」方向，這些主張和教廷原則互相衝突，教廷將如何回應有待觀察；不過，他強調，雖然中國積極促進中梵關係，而教廷基於福音傳播目的，也希望和中國對話，但教廷不可能因此改變攸關教義的大原則，也不會參與中國對台海施壓的棋局，「雙方離建交還有很長一段距離」。

前大使：梵中建交還有很長距離

吳志中表示，教廷和中國的確正在進行協商，但迄無具體成果。台灣當然希望和教廷維持關係，但梵蒂岡與中國基於福音傳播及牧靈等使命感目的，和中國展開協商對話，他認為是「好的事情」，也不認為未來的協商結果會使台灣與梵蒂岡關係生變。