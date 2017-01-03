在美川蔡會？高碩泰：過境就是過境
2017-01-03
〔駐美特派員曹郁芬／華府一日報導〕總統蔡英文將出訪並過境美國，美國總統當選人川普日前對於是否有「川蔡會」答稱「要再看看」，台灣駐美代表高碩泰今在華府指出，蔡總統已明白宣示，這不是正式的參訪，過境就是過境，「不多也不少」。
大華府僑界今早循例舉行元旦升旗典禮，除逾兩百名僑胞出席，高碩泰與夫人宋小芬，還有駐美軍事代表團等駐美單位人員也與會。
高碩泰說，過境依慣例和默契處理，安全、舒適、便利、尊嚴，最重要是必要規格的待遇，台美之間有很好的聯繫。
面對台美新政局，高碩泰希望美台在台灣關係法和六項保證下繼續發展，希望能繼續追求延續性、一致性與可預測性的台美關係，一方面沒有悲觀的權利，一方面有積極理由感到樂觀。
他說，美國新政府三週後就要上任，會秉持台美關係一貫友好與密切合作，追求互惠互利與互助的關係；川普選後對美中台關係拋出許多新說法，但絕對是雙贏，甚至是三贏的關係。
他表示，二○一六年大家百味雜陳，的確充滿各種話題與驚奇；二○一七年充滿挑戰與不確定性，要在不確定性的環境裡掌握機遇，把握自己的決心與政策方向，並在客觀的環境變化下，掌握主觀的努力。
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