保台護國 防空制海飛彈層層佈網
2017-01-03
記者羅添斌／特稿
軍方目前正在規劃全新的軍事戰略構想，將於今年三、四月間正式提出，國防部長馮世寬日前在立法院答詢時先露了口風，軍事戰略將由現行的「有效嚇阻」，調整為「多重嚇阻」。軍方官員說，在軍事戰略構想調整之下，相關的部隊及單位，也將分階段移編或調整。
防空飛彈指揮部將移編到空軍司令部，就是在戰略調整的思考下進行，未來有必要讓陸海空三軍軍種的反制戰力都有所強化，才能達成馮世寬口中的「多重嚇阻」目標。
我國飛彈防禦體系，是以高中低空的多層次防禦構成，高空防禦由愛國者三型飛彈及天弓三型擔綱，中高空則是天弓二型的領域；至於中低空防禦主要是為因應敵機來襲，目前是由鷹式飛彈負責；低空層及各個軍事要塞的防空任務，則由車載式天劍飛彈，以及由麻雀飛彈、三五快砲組成的天兵系統進行最後的截擊。
中國若要對台發動飛彈攻擊，能在第一時間掌握的就是空軍的長程預警雷達，而中國軍機逼近台灣，也是由空軍來掌握因應，屆時都要以軍機及防空飛彈攔截或擊落敵彈敵機；但防空飛彈指揮部目前隸屬國防部參謀本部，防空戰力分散在空軍及飛彈指揮部的不同單位，有時難免會有事權不一的橫向協調問題，未來在防空飛彈指揮部移編空軍並進行整併後，高中低空的整體防空戰力即由空軍來主責。
防空飛彈密度 世界數一數二
中國始終未放棄武力犯台的野心，也不斷透過軍機繞台、航艦逼近來炫耀軍力，過去更曾數次在台灣南北海域進行飛彈射擊，意圖瓦解台灣民心士氣。台灣不會也沒有太多資源與中國進行軍事競賽，但台灣擁有相當數量的防空及制海飛彈，尤其防空飛彈及防空雷達密度之高，是全世界數一數二國家，與以色列相當，這正是維護台灣國家安全的有力保障。
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