共軍叫囂進犯》反制第一擊 由國防部長下令

2017-01-03

〔記者羅添斌／台北報導〕中國鷹派人士不斷對蔡政府叫囂，還有共軍退將揚言可在一百小時內攻下台灣，對於一旦台灣遭到共軍攻擊，誰有權在承受「第一擊」後下令還擊？軍方官員表示，過去長期是握在參謀總長手上，但在制訂國防法後，現在是由國防部長來決定。

國防部將於今年三、四月間提出新的軍事戰略規劃構想，目前國防部參謀本部所屬的防空飛彈指揮部，將移編給空軍司令部，對於一旦共軍對台發動攻擊時，誰有權限下令發射飛彈攔截、甚至是反制反擊，也引起外界關注。

官員指出，軍方內部曾針對遭共軍「第一擊」後的自衛還擊、反制反擊進行多方討論，在軍政軍令分立的年代，這個權限是在參謀總長身上；但在軍政軍令一元化及國防法立法後，遭到「第一擊」後的反擊權，則由國防部長掌握。

至於「第一擊」指的是什麼？軍方官員表示，敵軍對台的威脅模式不同，不同時期的「第一擊」模式就有差異；在早期共軍戰力還未大幅提升前，「第一擊」主要指的是共機襲台，而在共軍二砲部隊戰力顯著提升後，共軍地對地飛彈攻擊台灣，以及戰機對我機發射飛彈等，則是「第一擊」涵蓋的狀況之一。

網攻是否列第一擊 將納入討論

官員強調，共軍現已具有網路攻擊、電磁癱瘓等攻擊能力，軍方在討論新的軍事戰略構想時，也會針對一旦遭到網路攻擊、電磁癱瘓作戰威脅等狀況，評估是否也列為「第一擊」。

熟悉防空作戰的資深官員表示，飛彈防衛與共機來犯的處理模式並不相同，但兩狀況發生時，國防部長都會進駐國軍聯合作戰指揮中心（JOCC）坐鎮指揮；共軍若是對台發射地對地飛彈，我長程預警雷達可在第一時間掌握並判斷其彈道、落點，只要已對台產生攻擊威脅，國防部長就會依規定下令發射防空飛彈攔截。

部長坐鎮聯合作戰指揮中心

官員表示，若是共機飛越台海中線，甚至步步進逼我領空時，防空飛彈就要待命接戰，共機若是不理會我戰機的警告，「或有敵對行為，或沒有表達投誠之示意」，且進逼本島的航跡並未改變，進逼到距本島僅有「極短距離」時，官員表示，不論機型是什麼，國軍JOCC奉部長核准後，就會下令採取自衛反擊。