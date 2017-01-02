香港萬人遊行 促撤4議員覆核案

2017-01-02

訴求主權在民 要求真普選

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港泛民主派組織「民間人權陣線（民陣）」元旦發起「主權在民」大遊行，提出反對中國全國人民代表大會解釋「香港基本法」、撤回本土派立法會議員司法覆核案，及落實特首真普選等訴求，在梁國雄、劉小麗、姚松炎及羅冠聰等四名捲入風波議員帶領下，號召近萬民眾加入聲援行列，並在遊行抵達終點後繼續集會，至午夜才結束。然而，港府回應聲稱，尊重議員民選事實，但拒絕撤銷四名議員司法覆核案。

港府回應 拒絕撤銷覆核案

這場遊行自維多利亞公園出發，沿路高喊「反對釋法、撤銷覆核、我要真普選」等口號，並有民眾揮舞「港英、港獨」旗幟表達心聲，多個泛民派政黨也沿路向民眾募捐「守護公義基金」，以資助四名議員。然而，遊行隊伍與舉行「反分裂防政變，維護國家統一」集會的「保衛香港運動」等親中團體狹路相逢，雙方一度互相叫罵，遭警方制止，並未爆發衝突。

去年十二月，香港特首梁振英和律政司司長袁國強針對「小麗民主教室」創辦人劉小麗、積極平反八九民運的「社會民主連線」議員梁國雄、「香港眾志」創黨主席羅冠聰，以及民主派「專業議政」議員姚松炎等人的就職宣誓問題，申請司法覆核，要求撤銷四人的議員資格。劉小麗等人指出，一旦他們被褫奪資格，泛民派恐失去立法會否決權，呼籲港人團結反對不公義的司法覆核、守護議會。

人大釋法 破壞港司法獨立

已遭取消議員資格的「青年新政」游蕙禎也出席活動，表示要以行動支持四名遭遇相近的議員，並強調她和另一名遭褫奪議員資格的梁頌恆將繼續上訴，以免兩人成為敗訴案例，影響相關人士。銅鑼灣書店店長林榮基也說，人大釋法已破壞香港司法獨立，而港府又為虎作倀拔除民選議員，做法相當不合理，鼓勵港人勇敢走出來表達訴求。

民陣在遊行結束後表示，共計逾九一五○人參與本次遊行，但與警方估計最高峰約四千八百人有明顯落差。對此，召集人區諾軒承認，此次遊行與往年相比氣氛較差、參與人數並不理想，呼籲港人不要因為梁振英放棄爭取連任而鬆懈，尤其政務司司長林鄭月娥是最接近梁振英路線的特首可能人選，必須集結全民力量捍衛香港核心價值。