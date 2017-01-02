二二八70週年活動 週六登場

2017-01-02

〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件今年屆滿七十週年，政府與民間各界人士將擴大紀念，二二八事件紀念基金會將提前在週六（七日）舉行二二八、白色恐怖事件的畫展，訂名為「風中的名字」，為今年基金會將舉辦紀念二二八事件七十週年各項系列活動揭開序幕。

今年二二八中樞紀念活動在台北二二八公園舉行，蔡英文將首度以總統身分，出席中樞紀念二二八儀式。

二二八基金會執行長楊振隆表示，今年是二二八事件七十週年，也是台灣民間平反二二八運動的卅週年。因此，二二八基金會與鄭南榕基金會自二月九日起將在二二八國家紀念館合辦二二八平反運動卅週年的展覽，展出民間平反這個歷史事件的相關影像與書籍，這個展覽將一直展到年底。

楊振隆表示，基金會這次也與中研院台史所合作，規劃二月廿四、廿五日兩天在中研院由兩個單位合辦「紀念二二八事件七十週年學術研討會」。

楊振隆說，為擴大紀念這個歷史事件，基金會規劃今年相關活動提前展開，本月七日在二二八國家紀念館舉行「風中的名字」畫展，將展出也是政治受難者的人權畫家陳武鎮十多幅描述二二八與白色恐怖事件意象的畫作。

由青年學生主導、籌劃的二二八共生音樂節今年將再度登場，二二八基金會等團體今年首度在二月廿八日當晚與青年學生在凱道合辦共生音樂節這項大型紀念活動。