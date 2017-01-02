二二八70週年活動 週六登場
2017-01-02
〔記者李欣芳／台北報導〕二二八事件今年屆滿七十週年，政府與民間各界人士將擴大紀念，二二八事件紀念基金會將提前在週六（七日）舉行二二八、白色恐怖事件的畫展，訂名為「風中的名字」，為今年基金會將舉辦紀念二二八事件七十週年各項系列活動揭開序幕。
今年二二八中樞紀念活動在台北二二八公園舉行，蔡英文將首度以總統身分，出席中樞紀念二二八儀式。
二二八基金會執行長楊振隆表示，今年是二二八事件七十週年，也是台灣民間平反二二八運動的卅週年。因此，二二八基金會與鄭南榕基金會自二月九日起將在二二八國家紀念館合辦二二八平反運動卅週年的展覽，展出民間平反這個歷史事件的相關影像與書籍，這個展覽將一直展到年底。
楊振隆表示，基金會這次也與中研院台史所合作，規劃二月廿四、廿五日兩天在中研院由兩個單位合辦「紀念二二八事件七十週年學術研討會」。
楊振隆說，為擴大紀念這個歷史事件，基金會規劃今年相關活動提前展開，本月七日在二二八國家紀念館舉行「風中的名字」畫展，將展出也是政治受難者的人權畫家陳武鎮十多幅描述二二八與白色恐怖事件意象的畫作。
由青年學生主導、籌劃的二二八共生音樂節今年將再度登場，二二八基金會等團體今年首度在二月廿八日當晚與青年學生在凱道合辦共生音樂節這項大型紀念活動。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 自由廣場》〈澄社評論〉反向塗鴉與去性別
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- Reina夜店 上流人士銷金窟
- 潮境公園升旗 海產粥暖心暖胃
- 紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
- 跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- 5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 董事長台中跨年 重量級趕場
- 富二代聯手 掃北市精華區資產
- 以塗鴉彩繪市容─美國休士頓
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
- 淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
- 不只追曙光 流星雨明晚最好看
- 虎頭埤升旗健行 女學生抽中機票
- 產下元旦寶寶 母直說天意
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高
- 「傑愛」世紀婚 「愛」巢意外爆話題
- 台14甲迎曙光塞爆 15起事故
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 登台打例行賽 西武盼今年成行
- 台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年
- 西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 小檔案》孫明德
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 酒駕飛車 跨年喪命
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：二二八70週年活動 週六登場
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分