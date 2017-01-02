黨產議題》蔡籲協商代替對抗 洪批風涼話
2017-01-02
〔記者林良昇／台北報導〕國民黨昨在中央黨部自辦元旦升旗活動，對於蔡總統提到以協商代替對抗處理黨產議題，國民黨主席洪秀柱批是「風涼話」，並表示學法律的蔡總統應知道不當黨產處理條例違法違憲，卻放任立委用多數暴力通過。
洪強調，國民黨願在合理、公平的狀況下討論黨產，但「我們謝謝她的好意」，好意應該在法訂定前作為。
總統府昨在府前舉行元旦升旗典禮，洪秀柱雖以國民黨主席身分受邀，但僅在北廣場參加升旗，國民黨稍晚自行在中央黨部前廣場舉辦「反核食食安元年」元旦升旗活動。
洪秀柱表示，她不想與一個無視於法律和憲法，甚至只是借殼上市的政府、執政黨站一起，選擇與民眾站在一起。
洪強調，國民黨要與跟人民為敵的民進黨政府明確劃清界線，一切為了人民，洪說，國民黨主張兩岸要簽和平協議、反對日本核食進口、嚴格監督民進黨政府，若政府一意孤行違反民意，「我們就要它下台」。
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