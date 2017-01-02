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民生建設基金會 疑為國民黨白手套

2017-01-02

法院判決書揭露基金會角色

〔記者楊淳卉／台北報導〕黨產會追查國民黨所屬的民生建設基金會等，遭國民黨行管會主委邱大展砲轟「連做公益都要追殺」。但根據二○○三年台北地院判決書揭露，民生建設基金會不僅與國民黨關係匪淺，還有可能是國民黨籌措經費及調度資金的白手套。

國民黨於一九七八年以中央財務委員會之名義，捐助成立民生建設基金會，其組織目的為「宏揚中華民國憲法規定之立國基本原則：三民主義，對社會上有助於實現三民主義之活動事業、團體或個人提供財務上之協助」。

民生建設基金會坐落國民黨中央黨部大樓，歷屆董事會多由行管會成員組成，現任董事長為行管會主委邱大展、行管會副主委李福軒則為董事。

選舉經費籌措調度管道

民生建設基金會與國民黨及黨營事業關係密切，舉例而言，黨營事業每年必須上繳一定金額給黨庫，作為國民黨選舉及重要集會經費。不過，黨營事業可透過捐款給「指定帳戶」，「扣抵」這筆款項，民生建設基金會就是國民黨指定的帳戶之一，幾乎等同是國民黨外圍組織。

民生建設基金會除了是國民黨資金調度的重要管道，也是國民黨籌措選舉經費的來源。由於經費大筆進出需額外繳付政治獻金稅款，黨營事業均透過民生建設基金會居間轉移，募集的資金多數會再透過民生建設基金會，分配到各黨務系統。

例如時任國民黨投管會主委劉泰英任職期間涉入的橋頭寶背信案中，就曾發生國民黨要求企業繳交「回饋金」，但卻指示企業以支票寄贈給民生建設基金會，而非直接交給國民黨等情事。

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  • 黨產會追查國民黨所屬的民生建設基金會，質疑是國民黨外圍組織。圖為國民黨中央黨部大樓。（資料照，記者廖振輝攝）

    黨產會追查國民黨所屬的民生建設基金會，質疑是國民黨外圍組織。圖為國民黨中央黨部大樓。（資料照，記者廖振輝攝）

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