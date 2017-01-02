冷眼集》拉弓不發 必成虛發之箭

2017-01-02

記者施曉光／特稿

國民黨反洪陣營陷入的集體焦慮感，可用「皇帝不急，急死太監」來形容，即便眾人脣焦舌敝，主角就是文風不動。對吳敦義而言，目前確實不必急於表態，畢竟黨魁選舉三月底公告，四月上旬才領表，還有蓄謀空間，且就其政治習性判斷，應該猶在等待風起雲湧之勢。

雖然洪秀柱最近因為強勢主導通過黨魁選舉時間及修改黨代表選舉制度，在連勝文開出「吾愛柱柱姐，更愛國民黨」的第一槍後，內傷確實不輕，但擺在眼前的是，經過危機處理，以及反洪派在中常會怯陣畏縮後，已收止血之效，在此狀況下，若要揭竿而起，顯然兆頭仍未明朗，水溫也嫌不足。

只是經歷上次黨魁補選的臨陣退縮經驗，這次擁吳人士的耐性也已快被磨光，甚至還有人給吳敦義封上「落跑」名號，抬轎人蹀躞不下，反洪勢力就如箭已上弦，長時間拉弓，又不放箭，一旦弓弦失去彈力，終必導致失準，甚至成為虛發之箭。

這次有不少人助吳拉人入黨，但也有人還不願出手，一位反洪派中常委坦言，自己手中有約百個「潛在」黨員名單，但仍在考慮是否遞件，原因就是擔心這次吳若是又「落跑」，「我不是等於白白浪費兩萬元的黨費！」

國民黨中常會日前通過黨魁選舉提前到五二○投票，新的黨員取得投票資格的期限，也提前到本月廿日「封關」，讓有意拉人入黨助吳的人措手不及，就洪陣營而言，避免了新黨員稀釋目前比較有利的黨員結構，同時，這次黨代表選舉黃復興名額將大幅增加一百多名，雖然相較原本黃復興直接與一般黨部併選的方案，影響性減少許多，但一般認為，對於洪陣營的選情，仍算「不無小補」。

無可諱言，目前這場藍營黨魁競爭，仍呈「兩強一弱」之勢，雖然郝龍斌挾反核食公投之勢，博得不少版面，但除非吳確定不選，郝很難被黨內視為「兩虎共鬥」角色之一，而且一旦吳宣布競逐，郝很難不成為反洪勢力的逼退對象，屆時恐怕只能重演去年三月黨魁補選，硬吞「苦恨年年壓金線，為他人作嫁衣裳」之悲。