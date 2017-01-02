國民黨魁大戰》吳營草擬參選宣言 就等吳敦義點頭
〔記者施曉光、林良昇／台北報導〕國民黨魁選舉五月投票，被黨內本土派視為「拔柱」唯一強棒的前副總統吳敦義，在反洪陣營千呼萬喚下，迄今雖仍「猶抱琵琶」，但據傳，吳陣營已大致完成部隊整編，並準備草擬參選宣言，就待主帥上馬，誓師揮軍。
憂黨分裂 吳贊同「協調產生黨魁」
消息人士也指出，因為吳敦義仍無定見，參選宣言只是備用。不過，對於有人擔心一旦競選，黨勢必分裂，力主透過協調方式產生黨魁，吳敦義大表贊同。對此，接近國民黨主席洪秀柱的人士則認為，洪接受協調的可能性微乎其微。
事實上，洪昨天接受平面媒體專訪時，就明確表達要爭取連任黨主席的立場，並說因為她對國民黨、對兩岸，有無可救藥的使命感。洪強調，她是有意要爭取連任，但她是現任黨主席，現在最重要的是做好份內的工作，不是每一步都是為了競選連任在做。
上月十多位中常委會吳 「有勸進味道」
據了解，藍營反洪人士串連勸進吳敦義的動作從未間斷。上月上旬，有多達十餘位中常委集體面見吳敦義，其中一位中常委坦承，「有勸進的味道」。
另外，南投同鄉會幾位大老最近也登門訪吳敦義，據透露，吳雖仍未鬆口，但吳妻蔡令怡態度積極，還被形容是「主戰派」，在聊天過程中，蔡還拿出一些挺柱網軍攻擊吳敦義的文章給大家看，不滿之情溢於言表。
據透露，吳陣營已著手草擬參選宣言，主筆人是一位前媒體人，但最後會不會用上，周邊人士也沒把握，就像去年黨主席補選，原本也有準備，只是後來沒有出手。另外，吳陣營的宣傳組、動員組等競選組織初步架構也已成形，只待主帥下定決心。
另一位可能挑戰洪秀柱的國民黨副主席郝龍斌，雖仍拒絕答覆外界詢問參選意願，但試探過郝意的黨內人士都能嗅到其企圖心。只是，反洪派對郝龍斌的接受度不是很高，在反洪派眼中黨內唯有吳敦義具備扳倒洪的實力，只要掌握黃復興三成票源就有勝算。
一位在吳陣營外圍幫忙敲邊鼓的人士也說，就黨內反洪勢力而言，郝算是備胎人選，如果吳敦義確定不選，只能由郝出馬，「反正他不怕失敗」，但難樂觀。
不過，郝龍斌與洪秀柱兩方陣營近來關係緊張，雙方互動屢引關注，郝龍斌昨陪同洪秀柱參加中央黨部的升旗典禮，郝並未公開談話，洪則在致詞談及反核食時，特別提到郝推動的反核食公投，要群眾幫郝鼓掌，形同幫近期的洪、郝矛盾降溫。
馬回鍋？洪：有人願承擔 是好事
對於傳出前總統馬英九有意參選下任黨主席，洪表示，在這樣困苦的時刻，有人願意出來承擔都是好事。
馬英九則以個人身分參加府前的升旗典禮，對於是否有和前國安會秘書長金溥聰勸退郝龍斌參選黨主席，馬則表示，不曉得、沒聽說。
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