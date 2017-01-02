冷眼集》兩岸關係的主動權

2017-01-02

記者鄒景雯／特稿

兩岸關係的主動權，多半時候掌握在中國手裡，自二○一六年之後，更加就是如此。因為，在台灣這一方，主政的蔡英文雖然不會再走馬英九的扈從之路，但她也絕不是李登輝或陳水扁；搞對抗，從來就不是她的性格特徵，也不符合她的行事邏輯。

未來的三年半，就如已經過去的七個多月，對於北京來說，或許不太能夠繼續感受到台北的一中軟語，或者頻送九二秋波，但是肯定也不會聽到足以讓中南海血脈僨張、握指成拳的叫陣；也就是說，這是一個有立場、沒惡意的新對象，而且是個半晌不吭一句的溫開水、悶葫蘆。在這種情況下，兩岸今後該怎麼走下去，不就是完全由習大大決定嗎？

事實也顯示，五二○之後，習政權的對台「制裁」步驟，先是縮減中國觀光客、戰機遠訓繞台挑釁（九月起）；十二月初川蔡通電話之後，對岸再增加了聖多美斷交，以及遼寧艦繞行台灣東岸，向華府明示劍指南海。

既然主動權在北京，台北處於被動，北京就是兩岸關係的變數，台北是可以高度預測的常數，則未來兩岸要冷、要熱、要和顏悅色、還是要喊打喊殺，責任當然都在北京。這個邏輯很是清楚。至少，低調的台灣，既不輸出擴張，也不折騰大家，國際間初步的輿情反應，普遍抱持著同情。

二○一七年開始，所新生成的格局，大致亦是如此。習近平的新春講話既言和平發展、又宣示捍衛領土主權，這樣的軟硬兼施，想必整年會貫穿一氣；但是有用、沒用、或是反作用？北京必須估計。蔡英文索性能講的極致，頂多就是：兩岸不是沒有談的空間，但此同時，更重要的是「台灣人民的感情」，大家會怎麼看待習政權的判斷？這才是影響關係重大。

因此，張志軍定調今年的台海形勢複雜嚴峻，老實講，一切的不確定因素與風險要不要發生，取決於中南海的一念與智慧，北京是很難從蔡英文身上找到藉口的。