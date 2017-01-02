冷眼集》兩岸關係的主動權
2017-01-02
記者鄒景雯／特稿
兩岸關係的主動權，多半時候掌握在中國手裡，自二○一六年之後，更加就是如此。因為，在台灣這一方，主政的蔡英文雖然不會再走馬英九的扈從之路，但她也絕不是李登輝或陳水扁；搞對抗，從來就不是她的性格特徵，也不符合她的行事邏輯。
未來的三年半，就如已經過去的七個多月，對於北京來說，或許不太能夠繼續感受到台北的一中軟語，或者頻送九二秋波，但是肯定也不會聽到足以讓中南海血脈僨張、握指成拳的叫陣；也就是說，這是一個有立場、沒惡意的新對象，而且是個半晌不吭一句的溫開水、悶葫蘆。在這種情況下，兩岸今後該怎麼走下去，不就是完全由習大大決定嗎？
事實也顯示，五二○之後，習政權的對台「制裁」步驟，先是縮減中國觀光客、戰機遠訓繞台挑釁（九月起）；十二月初川蔡通電話之後，對岸再增加了聖多美斷交，以及遼寧艦繞行台灣東岸，向華府明示劍指南海。
既然主動權在北京，台北處於被動，北京就是兩岸關係的變數，台北是可以高度預測的常數，則未來兩岸要冷、要熱、要和顏悅色、還是要喊打喊殺，責任當然都在北京。這個邏輯很是清楚。至少，低調的台灣，既不輸出擴張，也不折騰大家，國際間初步的輿情反應，普遍抱持著同情。
二○一七年開始，所新生成的格局，大致亦是如此。習近平的新春講話既言和平發展、又宣示捍衛領土主權，這樣的軟硬兼施，想必整年會貫穿一氣；但是有用、沒用、或是反作用？北京必須估計。蔡英文索性能講的極致，頂多就是：兩岸不是沒有談的空間，但此同時，更重要的是「台灣人民的感情」，大家會怎麼看待習政權的判斷？這才是影響關係重大。
因此，張志軍定調今年的台海形勢複雜嚴峻，老實講，一切的不確定因素與風險要不要發生，取決於中南海的一念與智慧，北京是很難從蔡英文身上找到藉口的。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 自由廣場》〈澄社評論〉反向塗鴉與去性別
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- Reina夜店 上流人士銷金窟
- 潮境公園升旗 海產粥暖心暖胃
- 紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
- 跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- 5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 董事長台中跨年 重量級趕場
- 富二代聯手 掃北市精華區資產
- 以塗鴉彩繪市容─美國休士頓
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
- 淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
- 不只追曙光 流星雨明晚最好看
- 虎頭埤升旗健行 女學生抽中機票
- 產下元旦寶寶 母直說天意
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高
- 「傑愛」世紀婚 「愛」巢意外爆話題
- 台14甲迎曙光塞爆 15起事故
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 登台打例行賽 西武盼今年成行
- 台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年
- 西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 小檔案》孫明德
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 酒駕飛車 跨年喪命
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：冷眼集》兩岸關係的主動權
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分