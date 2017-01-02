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張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻

2017-01-02

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國台辦主任張志軍發表新年賀詞，他認為，展望二○一七年，台海局勢複雜嚴峻；張志軍強調，中國仍會在新的一年繼續堅持「九二共識」，立場不會有絲毫模糊和鬆動，並稱九二共識是檢驗台灣當局所謂善意的試金石。

對此，陸委會回應指出，尊重一九九二年兩岸會談達成若干共同認知與諒解的歷史事實，中國大陸應正視並尊重台灣民眾對民主制度與維持現狀的主張，不應採取對立激化作為。

中國國家主席習近平已在上月卅日的全國政協新年茶話上談到，二○一七年將繼續堅持九二共識。張志軍在今年第一期「兩岸關係」雜誌發表新年賀詞，他認為，展望二○一七年，台海局勢複雜嚴峻，兩岸關係發展面臨許多不確定因素和風險，大陸在新的一年將繼續堅持體現「一個中國」原則的九二共識，維護兩岸關係和平發展的政治基礎。

張志軍表示，一個中國原則是大是大非的問題，「我們的立場不會有絲毫模糊和鬆動，堅持九二共識，是我們的原則，也是我們的最大善意，更是檢驗台灣當局所謂善意的試金石。」

張志軍也說，兩岸關係的發展歷程證明，堅持「九二共識」是兩岸關係和平發展的政治基礎；破壞這一基礎，兩岸雙方就不可能良性互動，兩岸聯繫溝通和協商談判機制必將中斷，兩岸關係和平發展紅利也將嚴重流失。

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標題：張志軍：今年台海局勢 複雜嚴峻


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