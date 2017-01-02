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元旦升旗變身音樂會

2017-01-02

〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統上任後首次舉行的元旦升旗，總統府昨把傳統的升旗典禮改為「升旗音樂會」的形式舉行，還安排國防部示範樂隊和滅火器樂團同台演出。而升旗典禮後，原本照慣例，總統入府主持中樞開國紀念典禮暨元旦團拜，並發表元旦祝詞，但今年儀式全都取消，蔡總統已在前天發表年終談話。

升旗音樂會昨凌晨四點展開，有北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊、Big Apple Swing搖擺舞團表演，接著是三軍樂儀隊演出。而舞台設計也有別於以往，今年首創「沒有舞台」，未用搭架舞台把總統府主體遮住，希望以「開放總統府」的概念，更貼近民眾。

蔡唱國歌 未跳過吾黨所宗

在四十五位國軍楷模領唱下，蔡總統全程唱完國歌，並未跳過「吾黨所宗」這句歌詞。升旗典禮後，蔡總統與副總統陳建仁在台下，欣賞國防部示範樂隊六位鼓手的打擊樂表演及滅火器樂團演出「繼續向前行」。

台北市長柯文哲、前總統馬英九、國民黨主席洪秀柱等人都參加府前升旗，不過，柯文哲是進入管制區陪同蔡總統一同升旗，馬、洪則在管制區外。

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  • 蔡英文總統、陳建仁副總統昨參加在府前廣場舉行的元旦升旗典禮，並向民眾揮手致意。（記者羅沛德攝）

    蔡英文總統、陳建仁副總統昨參加在府前廣場舉行的元旦升旗典禮，並向民眾揮手致意。（記者羅沛德攝）

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