元旦升旗變身音樂會
2017-01-02
〔記者鍾麗華／台北報導〕蔡英文總統上任後首次舉行的元旦升旗，總統府昨把傳統的升旗典禮改為「升旗音樂會」的形式舉行，還安排國防部示範樂隊和滅火器樂團同台演出。而升旗典禮後，原本照慣例，總統入府主持中樞開國紀念典禮暨元旦團拜，並發表元旦祝詞，但今年儀式全都取消，蔡總統已在前天發表年終談話。
升旗音樂會昨凌晨四點展開，有北一女中樂儀旗隊、中山女高樂旗隊、Big Apple Swing搖擺舞團表演，接著是三軍樂儀隊演出。而舞台設計也有別於以往，今年首創「沒有舞台」，未用搭架舞台把總統府主體遮住，希望以「開放總統府」的概念，更貼近民眾。
蔡唱國歌 未跳過吾黨所宗
在四十五位國軍楷模領唱下，蔡總統全程唱完國歌，並未跳過「吾黨所宗」這句歌詞。升旗典禮後，蔡總統與副總統陳建仁在台下，欣賞國防部示範樂隊六位鼓手的打擊樂表演及滅火器樂團演出「繼續向前行」。
台北市長柯文哲、前總統馬英九、國民黨主席洪秀柱等人都參加府前升旗，不過，柯文哲是進入管制區陪同蔡總統一同升旗，馬、洪則在管制區外。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 台中35年老店「永興早點」元旦熄燈 顧客不捨
- 推特大中華區負責人陳葵 年底突然辭職
- 施工壓斷2管線 大里、太平5500戶停水46小時
- 自由廣場》〈澄社評論〉反向塗鴉與去性別
- 半夜偷鋸龍柏 被逮求買薯條慶跨年
- Reina夜店 上流人士銷金窟
- 潮境公園升旗 海產粥暖心暖胃
- 紫南宮發錢母 七公里人龍排隊求財
- 跳博斯普魯斯海峽 逃過一劫
- 萬人參與香港民陣元旦遊行 反人大釋法
- 夜店血腥屠殺39死65傷 土耳其全力緝凶
- 〈愛瘋迷〉單身不婚 與你何干?
- 5招管控奏效 高市本土登革熱7個月僅2例
- 自由共和國》蔡宏進／與吳豐山鄉親 論由二次土改解決三農問題
- 董事長台中跨年 重量級趕場
- 富二代聯手 掃北市精華區資產
- 以塗鴉彩繪市容─美國休士頓
- 戲曲中心元旦走讀 孫翠鳳扮精靈波麗路
- 電視大胃王險鬧人命 正妹吃一半呼吸困難急送醫
- 敬老金剩一千五百元 縣府可省五億
- 淡水河中升旗 新北創「冉冉」風情
- 不只追曙光 流星雨明晚最好看
- 虎頭埤升旗健行 女學生抽中機票
- 產下元旦寶寶 母直說天意
- 自由廣場》廢清法有解決爐渣問題嗎？
- 北市跨年檢舉噪音83件 伍佰登場罰最高
- 「傑愛」世紀婚 「愛」巢意外爆話題
- 台14甲迎曙光塞爆 15起事故
- 國銀新南向豐收 去年估賺逾百億
- 登台打例行賽 西武盼今年成行
- 台灣菩提樹「樹母」 伴台南公園走過百年
- 西螺油菜花盛開 黃色花毯吸睛
- 北市跨年少39萬人 柯：這樣就好
- 小檔案》孫明德
- 洛杉磯著名地標遭惡搞 好萊塢變好萊草
- 煙火安全距離65公尺 他卻拿打火機點燃
- 診所漲掛號費 民眾還是跑大醫院
- 酒駕飛車 跨年喪命
- 〈異同OPEN講〉先了解自己 年輕同志再出櫃
- 機捷駕駛座VR 全民共賞360度全景
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：元旦升旗變身音樂會
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分