川蔡會? 川普語帶玄機：再看看

2017-01-02

〔駐美特派員曹郁芬、編譯魏國金、記者呂伊萱／綜合報導〕美國總統當選人川普前天在佛州棕櫚灘的高球俱樂部參加除夕慶祝活動前，被媒體問到台灣總統蔡英文若過境是否會和她見面？川普並無明顯排斥之意，他雖回答，從儀節（Protocol）上來說有點不恰當，不過，他也語帶玄機，連著兩次說：「但我們再看看，我們再看看。（But we’ll see…We’ll see.）」

川普無明顯排斥 外媒解讀不同

媒體詢問川普，如果台灣總統將在這裡過境，他會不會與蔡英文會面？川普反問：「是在這裡過境？是在美國還是棕櫚灘？」他接著說：「沒有人跟我提過這件事。」他在元月二十日（就職）之前不會和任何人見面，因為從儀節方面來講，有點不恰當。但他接著說：「但我們再看看，我們再看看。（But we’ll see…We’ll see.）」沒有明確拒絕。

對於川普的說法，外媒出現不同解讀。法新社報導認為，川普似乎排除蔡總統下月過境美國時兩人會面的可能性；路透則說，川普對於他一月二十日就職後，若台灣總統蔡英文訪美，是否將會面的問題，持開放的可能性。

川普去年十二月二日與蔡英文通過電話後，引起全球關注，美國媒體連日在頭版新聞報導美中台之間的互動，造成美國的台海政策大辯論，使台灣議題再度躍上檯面，連歐巴馬總統都在告別記者會上大談美國的台海政策。

蔡週六出訪過境美國 莫健接機

「英捷專案」將於週六啟動，這也是蔡英文上任後的第二次出訪。預計拜訪尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉及薩爾瓦多等四個中美洲友邦，此次行程主軸是參加尼加拉瓜總統奧蒂嘉的總統就職典禮，同時將走訪台商工廠與瓜地馬拉著名古城安地瓜等地。

這次蔡英文出訪，預定去程過境休士頓，回程過境舊金山，也引起美國媒體關注，不知川、蔡兩人是否會有新的互動。

美國在台協會（AIT）代理發言人蘇阿麗昨表示，AIT主席莫健將在休士頓與舊金山接機，與蔡總統寒暄致意。她強調，美國的「一中政策」沒有改變，過境是美國長期慣例，也符合美台非官方關係的性質。