煙火拚場 全台民眾跨年high翻
〔記者黃建豪、沈佩瑤、鄭琪芳、鍾智凱、洪臣宏、王榮祥／綜合報導〕「二○一七，新年快樂！」全台至少五百萬民眾昨天熬過午夜，在煙火聲中，齊聲歡呼，互祝新年好，也祈願新年要更好！
全台各地在跨年時都爭相以煙火秀迎新年，比長度，也比噱頭，要用火樹銀花的熱鬧景觀，帶來璀璨一年。
台北一○一煙火秀 全場驚嘆
全球矚目的台北一○一跨年煙火秀，這次斥資四千五百萬元，並引進八百盞電腦特效燈，施放出長達將近四分鐘（實際為二三八秒）的燈光煙火秀，以金色為主的煙火花色，穿插綠色光束搭配點狀煙火，讓現場驚嘆聲連連，台北一○一宣稱，不管是燈光亮度或是整個燈體面積，都是世界之最。
劍湖山、義大世界 互尬長度
台中場的麗寶和洲際球場都各放三分鐘（一八○秒），雲林劍湖山則有八百秒（超過十三分鐘），高雄的義大世界更是長達九九九秒（超過十六分鐘），義大世界號稱它們的煙火，創下了施放時間最長的紀錄。
台北一○一為了迎接即將到來的世界大學運動會，別出心裁地邀請「射箭金牌女將」熊梅茜點燃煙火，就在跨年倒數時刻由她持弓射出代表希望之箭的火鳥，點燃一．九萬發煙火。
旅日職業棒球選手陽岱鋼也與奧運金牌選手許淑淨等人站上台北市政府廣場，與一百廿萬名觀眾迎向新年，看到千條光源數位聲控燈條及五百多支電腦燈，陽岱鋼直說緊張程度更勝上場比賽。
台北市長柯文哲強調陽岱鋼和許淑淨都是台灣社會拚鬥的代表，他直言要讓台北變成「就是狂」，勇敢迎向二○一七。
六十七歲的高雄民眾徐玉琴說，生平第一次參加跨年，就看到這麼壯觀的煙火秀，熬夜也值得了。民眾張凱薏看到女兒驚叫模樣，興奮地說：「太驚人了！」
台北江同學說，煙火和燈光秀結合得很完美，樣式相當多元，賞心悅目；五十歲的張姓婦人第一眼看到燈光秀時，覺得「好弱喔」！但隨著煙火、燈光密集出現，她覺得今年的絢爛程度更勝以往。
一○一跨年煙火秀落幕後，更有「新年快樂2017」的文字重複播送，一月十二日前，每晚七點至九點半，每半小時會有燈光秀展演，總計九種。
至於高雄夢時代廣場，自從氣爆事件後，已經連續第三年舉辦不放煙火的跨年，今年主題是深海派對，透過全台唯一藍鯨造型三Ｄ光雕投影，將夢時代藍鯨館變成動畫主角，吸引了約五十餘萬人次前往觀賞。
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