蔡英文誇代理得很好 劉建忻挑眉回應

2017-01-01

林碧炤去年十月請辭後，總統府秘書長已懸缺超過兩個月，蔡英文總統倚重的「愛將」、代理秘書長劉建忻是否真除，外界關注。媒體昨追問小英總統，府秘書長人選的資格與條件為何？只見總統回答說：「條件只有一項，就是適任。」

當跳到下一題時，總統又笑著回說：「對不起，剛才那個答案有點賴皮！」她補充表示，秘書長當然是總統最重要的幕僚，期待與總統發揮互補作用，尤其是在與行政部門、其他部門、社會連結上面，能夠幫助總統做最好連結和溝通的工作。

至於新秘書長人選何時定案？蔡總統透露，幾個人選正在考慮中，相信時間不會太久。她也誇目前劉建忻代理得很好，並看著劉說：「但沒有意思要陷害你。」劉建忻此時也看著總統挑了一下眉。兩人的默契，盡在不言中。（記者李欣芳）