蔡英文誇代理得很好 劉建忻挑眉回應
2017-01-01
林碧炤去年十月請辭後，總統府秘書長已懸缺超過兩個月，蔡英文總統倚重的「愛將」、代理秘書長劉建忻是否真除，外界關注。媒體昨追問小英總統，府秘書長人選的資格與條件為何？只見總統回答說：「條件只有一項，就是適任。」
當跳到下一題時，總統又笑著回說：「對不起，剛才那個答案有點賴皮！」她補充表示，秘書長當然是總統最重要的幕僚，期待與總統發揮互補作用，尤其是在與行政部門、其他部門、社會連結上面，能夠幫助總統做最好連結和溝通的工作。
至於新秘書長人選何時定案？蔡總統透露，幾個人選正在考慮中，相信時間不會太久。她也誇目前劉建忻代理得很好，並看著劉說：「但沒有意思要陷害你。」劉建忻此時也看著總統挑了一下眉。兩人的默契，盡在不言中。（記者李欣芳）
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 淡海新市鎮 新北市府接手開發
- 台塑化汽柴油 明起漲4角
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 〈人妻心事〉能不能用心靠近我
- 蕭敬騰獨厚花蓮 先嗑家鄉包
- 五月天「唱到天亮」 怪獸兌現穿天鵝裝
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 男友要買房買車 她傻當雛妓賣淫1165次
- 自由廣場》中國修理台商 易如關門打狗
- 死纏分手女友 通緝犯開槍撞情敵
- 「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 樂做志工 聽障生錄取清華大學
- 跨不了年！帶母出遊 孝子溺死萬年峽谷
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 恆春五方土地公廟 獻樂迎新年
- 全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
- 美術賽奪特優 學童台北領獎兼跨年
- 自由廣場》美河市案 大法官打臉馬英九
- 劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017
- 中國進口硬木合板 美祭雙反調查
- 交通事故 林懷民骨折靜養中
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 橘色思路 何必搶快
- 大福彩頭獎摃龜
- 中國年底前全面禁止象牙買賣
- 自由廣場》讚龍山寺也將全面禁香
- 彩虹台南遊行 千人上街相挺
- 北市跨年疏運卡卡！市民高架車禍雪上加霜
- 點亮大肚山 望高寮將建生態步道
- 101煙火首次結合燈光秀 絢爛程度勝以往
- 台南跨年晚會 陳金鋒賴清德一起揮棒
- 浪子回頭行善 跑4都送街友冬衣
- 〈生活OK繃〉肉丸子上陣 菜式多變
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：蔡英文誇代理得很好 劉建忻挑眉回應
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分