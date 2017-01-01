一例一休 蔡英文：協助受影響者調整

2017-01-01

〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路，對於部分企業界反映人力成本醞釀漲價等衝擊，蔡英文總統昨與媒體茶敘表示，「一例一休」修法通過後，「不是事情的結束，而是事情的開始」，增加勞工權益也會帶動很多效應，這個效應會持續觀察，也希望雇主調適。後續對整體經濟、特別產業的衝擊，政府都會注意並隨時因應。

總統說，修法過了，大家如釋重負，以為完成了，「這才是任務的開始」，是對勞工權益持續往前走很重要的一步，後續對整體經濟、特別產業的衝擊，都會注意。

提及衝擊，蔡總統表示，不能因為一個制度調整會帶來一連串變動，就不去調整，只是政府處理問題時，有沒有關注受到影響的人，協助他們調整。