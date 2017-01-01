一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
2017-01-01
〔記者李欣芳／台北報導〕勞基法「一例一休」新制上路，對於部分企業界反映人力成本醞釀漲價等衝擊，蔡英文總統昨與媒體茶敘表示，「一例一休」修法通過後，「不是事情的結束，而是事情的開始」，增加勞工權益也會帶動很多效應，這個效應會持續觀察，也希望雇主調適。後續對整體經濟、特別產業的衝擊，政府都會注意並隨時因應。
總統說，修法過了，大家如釋重負，以為完成了，「這才是任務的開始」，是對勞工權益持續往前走很重要的一步，後續對整體經濟、特別產業的衝擊，都會注意。
提及衝擊，蔡總統表示，不能因為一個制度調整會帶來一連串變動，就不去調整，只是政府處理問題時，有沒有關注受到影響的人，協助他們調整。
看更多！請加入自由時報粉絲團
焦點‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新年快樂！ 煙火+燈光秀 台北101喜迎2017
- 元旦嫁言承旭？林志玲遭爆領證結婚！！
- 淡海新市鎮 新北市府接手開發
- 台塑化汽柴油 明起漲4角
- 熱水器裝對地方嗎？ 桃園燃氣熱水器遷移補助來囉！
- 〈人妻心事〉能不能用心靠近我
- 蕭敬騰獨厚花蓮 先嗑家鄉包
- 五月天「唱到天亮」 怪獸兌現穿天鵝裝
- 星期專論》世界史上最大的竊盜
- 跨年驚魂！ 淡水河遊艇勾到魚網 30餘人待援
- 深夜改變主意 洪秀柱將參加府前升旗典禮
- 賣命兄弟16年 恰恰挑戰「勝」母「鋒」
- 男友要買房買車 她傻當雛妓賣淫1165次
- 自由廣場》中國修理台商 易如關門打狗
- 死纏分手女友 通緝犯開槍撞情敵
- 「新生兒痤瘡」冒出頭 新手爸媽別擔心
- 玖壹壹回嗆酸民 安心亞雙峰發亮
- 樂做志工 聽障生錄取清華大學
- 跨不了年！帶母出遊 孝子溺死萬年峽谷
- 不想一直被問 周士淵今挑戰4000分
- 恆春五方土地公廟 獻樂迎新年
- 全嘉藝起來跨年 火力全開嗨翻
- 美術賽奪特優 學童台北領獎兼跨年
- 自由廣場》美河市案 大法官打臉馬英九
- 劍湖山瘋跨年 數萬遊客熱情迎接2017
- 中國進口硬木合板 美祭雙反調查
- 交通事故 林懷民骨折靜養中
- 跨年財 便利商店比去年又飆一成
- 橘色思路 何必搶快
- 大福彩頭獎摃龜
- 中國年底前全面禁止象牙買賣
- 自由廣場》讚龍山寺也將全面禁香
- 彩虹台南遊行 千人上街相挺
- 北市跨年疏運卡卡！市民高架車禍雪上加霜
- 點亮大肚山 望高寮將建生態步道
- 101煙火首次結合燈光秀 絢爛程度勝以往
- 台南跨年晚會 陳金鋒賴清德一起揮棒
- 浪子回頭行善 跑4都送街友冬衣
- 〈生活OK繃〉肉丸子上陣 菜式多變
- 緋聞主角降大平台 Selina、佼佼合唱《一人水一項》
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休 蔡英文：協助受影響者調整
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分