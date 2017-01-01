黨產爭議 蔡英文：盼國民黨坐下來談
2017-01-01
〔記者李欣芳、施曉光／台北報導〕國民黨為了黨產問題，多次槓上行政院不當黨產處理委員會，國民黨黨工也曾到黨產會抗議，蔡英文總統昨呼籲國民黨，應該坐下來談，用協商來代替對抗，讓不當黨產的問題盡快走入歷史，給台灣民主一個健全發展的空間。
蔡總統昨在與國內外媒體茶敘發表年終談話時，特別就近來不當黨產引發的爭論，向國民黨喊話。她強調，「做為總統，面對爭議的時候，我不會退居第二線」，她必須想辦法讓這些分歧找到對話的空間，最後能夠合理地解決。
蔡英文指出，像是不當黨產的爭議。這是黨國時期留下來的問題，在民主的時代，大家面對這些歷史問題時，應該要放下成見。
國民黨：蔡打高空
國民黨文傳會副主委唐德明對此回批「打高空」、「缺乏誠意」。唐德明表示，在民進黨主導制定違法違憲的遊戲規則下，再加上黨產會主委顧立雄違背程序正義的政治鬥爭手段，蔡英文呼籲的協商代替對抗，根本蒼白無力，而且仍維持一貫打高空的發言姿態，缺乏誠意。
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