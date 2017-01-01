日食問題 蔡英文：希望社會理性討論
2017-01-01
〔記者李欣芳／台北報導〕由於藍營動員抗爭等政治因素介入，行政院日前宣布元月二日與八日是否開放日本核災區食品的兩場公聽會延期，蔡英文總統昨面對日本媒體詢問如何解決這個問題時強調，希望公眾溝通持續下去，處理這個問題的最基本原則是保護國人健康，沒有既定時間表，也沒有特別急迫感。
蔡總統表示，立委主張要召開公聽會，政府也樂意配合召開，但遺憾的是過去的公聽會中一些紛擾，甚至於阻礙了公聽會的正常進行。她感謝公民團體願意幫忙溝通，希望公眾溝通能持續下去，未來用各種方式進行，倒不一定用公聽會的方式，總而言之這議題沒有時間表與急迫感，希望社會在理性空間裡進行討論。
據了解，政院正思考要改變形式，包括研議召開閉門會議，但以現場直播的方式取代公聽會，進行相關公民團體與學者專家的溝通與諮詢，開放「多元參與」，未來的會議要如何進行，也將尊重公民團體的意見。
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