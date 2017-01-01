蔡英文：人民對改革的不安不耐 最大壓力來源

2017-01-01

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府去年宣示推動各項改革，但遭遇不少抗爭，蔡英文總統昨表示，面對民眾對改革的不安或焦慮，有些人希望改革步驟可以更快，可以一步到位，這種不安與不耐是她處理公共議題最大壓力的來源。

內閣團隊 「會持續評估做必要的調整」

蔡總統說，經過七個多月，執政團隊運作已經開始較成熟，磨合期進入尾聲，會持續檢討，都不是一次性的問題，必須持續性作業。

至於內閣團隊是否調整？總統表示，整個團隊什麼時候要補強，什麼時候要有一些調整，都會持續性評估，必要時做必要的調整，謝謝各界的提醒，政府的態度是持續檢討、持續地修正、調整。

蔡總統昨天與國內外媒體記者茶敘，總結執政七個多月來的心得。她回應媒體詢問上任後有何心情上的起伏（high and low）時表示，所謂的「high（高）」，應該是激勵或是鼓舞的事情，在關鍵時刻，她可以領導國家是很大的機遇和榮幸。

至於「low（低）」，蔡總統說，主導變革和改革過程中，面對人民，有些人面臨改革的不安或焦慮的情緒，有些人希望改革的步驟可以更快，可以一步到位，這種不安和不耐的情緒，是處理公共議題最大的壓力來源。

總統坦言，「我們在執政初期確實有一些整合上的問題」，執政初期也有一些意見溝通上的問題，這對團隊來講其實挑戰更大。政府現在做的事，都是一個比較變革的事情，面臨變革而且在執政初期，執政團隊承受的壓力一定非常大，也難免有一些不協調或整合上出問題，甚至有一些犯錯。

民調滑落 「重點是知道自己在做什麼」

被詢及對民調支持度逐步滑落的心情？蔡總統表示，民調對政府來講，是一個觀察點，但重點是政府知不知道自己在做什麼，心中有沒有一個議程、一個處理問題的期程與處理的方法。