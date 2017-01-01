蔡英文：北京退回威脅恫嚇老路

2017-01-01

籲中國以新思維共同擘畫兩岸新模式

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文昨與媒體進行年終茶敘，提到兩岸關係時指出，五二○以來，政府根據普遍民意及國內共識，致力維繫兩岸和平穩定關係，但這幾個月來，北京當局正一步步地退回對台灣分化、打壓，甚至威脅、恫嚇的老路，希望這不是北京當局政策性的抉擇，但這樣的作為，傷害了台灣人民的情感，也影響到兩岸關係的穩定。

總統致詞時表示，五二○以來，政府本於尊重歷史及求同存異的精神，向對岸持續釋出善意。「我們的承諾不變、善意不變，但是我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路。」

抱持彈性態度 希望雙方坐下來談

蔡英文強調，兩岸不是沒有談的空間，可以冷靜理性，抱持具有彈性的態度，雙方坐下來好好談，找到維持和平穩定的解決方法。

蔡英文也提到：「明年兩岸關係能否峰迴路轉，將取決於耐心和堅定的信念；另一方面，也將取決於北京當局如何看待兩岸關係的未來，是否也願意承擔起責任，以新的思維和做法，共同擘畫兩岸互動新模式，來回應兩岸人民及區域內所有成員對和平發展的共同期待。」

這是蔡總統上任後第二度與媒體茶敘，被問到日前蔡川通話引起中國不滿，她如何在美、中、日之間取得平衡，總統坦言，美國政府更迭，確實在國際上有變化的可能，台灣會面對比較不確定的國際情勢，希望可以在維持和平穩定的同時，繼續找尋機會。

外界也關注蔡總統一月出訪中美洲，過境美國時，是否會與川普或其團隊見面？蔡英文則說：「外界的想法有點過度，過境就是過境。」

推動踏實外交 不與中國金錢競逐

對於日前發生的聖多美普林西比與台灣斷交事件，蔡總統表示，協助友邦發展是一貫立場，踏實外交是以平等、互惠為原則，沒必要在外交場域跟中國進行金錢競逐，會請外交部針對邦交國各項援助，逐一檢視，未來希望以農業、公共衛生、教育、能源做為協助方向，促進邦交。

總統也表示，會積極地推動新南向政策，針對東南亞、印度、紐澳等國家，進行更多元的交流和往來。也持續跟主要貿易國家和區域，包括美國、日本和歐盟保持對話，深化雙邊及多邊經濟合作，以互利共贏，來拓展對外經貿關係，打開台灣經濟的活路。

對岸軍事行為 國家力量足以因應

至於中國種種的軍事行為，蔡英文則希望國人不需要過度驚恐，「國家力量足以因應這些變局，不論是國防、經濟、社會面，都有足夠能力因應。」希望大家能團結共同面對外部變局。