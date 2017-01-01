《新聞透視》年改不能再濫開支票
2017-01-01
記者曾韋禎／特稿
蔡政府在年金改革分區座談會前提出改革藍本，將「健全年金制度永續」列為首要目標，並坦言初步改革只能將過去不合理的制度調回常態，確保三十年內不會破產。與其說是年金改革，不如說是務實地解決年金財務問題。
退休軍公教所得過於優渥，源自過去的政府濫開支票，把問題遺留給未來的世代來面對。現在的政府為解決此一問題，光想徹底砍除十八％優存利息、配合平均餘命延長而適度調降所得替代率，就引發一波波的強烈反撲。
但若主政者想以討好勞工所獲的掌聲，掩蓋過軍公教人員的辱罵聲，將更是不負責任、蠢不可及之做法。因為不管是軍公教勞，統統都是領多繳少，且勞工不但領繳失衡的比例遠遠超過軍公教，總數更超過九百萬人，是軍公教的十餘倍。
光以現在的勞保結構估算，目前每年須支付一五四三億元的勞保年金，到了二○四二年將攀升到七八一四億元。要是政府抵不住勞團壓力，隨意輕諾「拉平所得替代率」、「訂定地板」，而將勞保年金平均一．六萬元的給付水準拉高到二、三萬元，那只會加速國家提早走向全面破產之途。
「多繳、少領、延退」，是政府面對當前危機不得不為的選擇，只會得罪人，完全討好不到任何人。若要提高勞工退休所得，或要建立人人有基本保障的大國民年金制，非加稅不可。不過光要加徵○．五％的營業稅做為長照財源，最後都匆匆喊停，台灣的整體產經環境禁得起為了社福支出而大幅加稅嗎？
蔡政府上任至今，每遇勞工議題，不管是國道收費員、華航罷工、「勞動基準法修正案」，往往都屈從於民粹。如果不挺住這道生死關的話，年金改革就是喊假的。
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