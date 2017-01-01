年改座談會 場內鼓譟場外暴衝
2017-01-01
〔記者彭琬馨、曾韋禎、蘇芳禾／台北報導〕年金改革首場分區座談會昨天登場。但場外有多個團體進行強烈抗議，場內也有軍公教代表呼應杯葛。抗議民眾甚至衝抵會場大門外，勞動部長郭芳煜只好提前宣布散會，請未及發言者改提書面意見。
包括監督年金改革行動聯盟、團結工聯等團體，昨集結在座談會地點交通部集思會議中心前，警方也布置警力防範失控。但座談會開始後，場外民眾情緒也隨之升高，之後並翻越欄杆、衝進大樓，同時拋擲雞蛋、大撒冥紙。
而場內郭芳煜宣佈會議開始時，軍公教代表集體拍桌鼓譟，質疑若非由副總統陳建仁擔任主持人，也該是政務委員林萬億，郭芳煜根本沒資格主持。年改會因此在鼓譟聲中完成報告。
在場外，國民黨副主席郝龍斌突然現身，聲援抗議民眾，他表示，退休金是當初政府給軍公教的制度、而非福利，並強調人生不能重來，改革不該溯及既往，應該照顧退休軍公教的權益。
中華電信副理事長洪秀龍則質疑出席的勞工代表無法代表九百萬勞工，而且所提方案還是「繳多、領少、圖利資方」。他宣稱，若年改會未有所動作，接下來幾場座談會都會組織民眾前往抗議。
群眾衝會場門前 會議提前解散
抗議群眾一度突破封鎖，試圖闖入座談會所在的五樓。場內的郭芳煜以安全為由宣佈散會，並請尚未發言的十二位與會者改提書面意見。已準備發言的桃園市產業總工會顧問毛振飛因此破口大罵，還與場內的軍公教代表爆發數波口角。
抗議民眾尋無抗議對象後，就轉往民進黨中央抗議。他們在民進黨中央前撒冥紙、丟雞蛋，並高喊「假改革、真鬥爭、抵死不從」、「蔡英文下台」等口號。
對此，民進黨發言人王閔生表示，尊重人民意見的表達，但公共政策應理性討論，勿恣意情緒性的施以暴力搗亂，甚至加以人身攻擊，此非社會所樂見，對國家整體利益也不是好事，民進黨對此予以嚴厲譴責。
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