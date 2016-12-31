《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
〔記者洪瑞琴、楊綿傑／綜合報導〕《廢棄物清理法》修正案年初就已提出相關版本，六月一讀通過，卻立刻被鋼鐵等業者盯上，拉進朝野協商，直到昨天終於修證正通過；台灣協會秘書長謝和霖說，未來「假產品、真廢棄」的事件應可望減少，業者應該去思考如何提升其價值，而非意圖鬆綁法規開後門。
立委林淑芬感嘆，這樣簡單的修法，卻走了這麼久，遇到的阻礙很大、很困難，很不容易，終於克服了。
林淑芬表示，過去廢清法將廢棄物再利用管理交給各目的事業主管機關，政府聲稱這些廢棄物是再利用產品，有循環經濟的價值，卻不曾幫這些「產品」找出路，導致品質不佳的事業產出物無法符合公共工程標準，也沒有市場需求，轉爐石、爐渣、底渣、副產石灰等假產品以再利用之名行廢棄之實。而且，廢棄物產生源甚至可透過委託清理的程序，逃避免除連帶清理責任，非常不合理。
謝和霖指出，過去鋼鐵業者產生的轉爐石、底渣等被廢棄在農田、水源地事件層出不窮，但污染行為人總是會指這些是產品，不能用廢棄物非法棄置來處分這些違法行為，因此只能以《區域計畫法》以土地使用不當裁罰六萬至卅萬元，未來可望不再發生。
「祝我們台灣共同的母親大地，新年快樂！這是二○一六最圓滿與最值得慶賀的訊息。」長年來與台南社區大學追查土地污染揭露弊案的中華醫事科技大學助理教授、台南社大環境小組召集人黃煥彰，對於廢清法修正通過表達欣慰，並感謝參與修法及表決立委，與環保團體共同努力。
黃煥彰說，台南社大環境小組追查爐渣、焚化爐底渣、石灰污泥流向，十年來至少檢舉一百場污染，一直用不同的案例，不斷證明事業再利用的荒謬，從桃園到屏東，「還真是天涯海角」，見證一塊塊失去的魚塭與農地，看著無灌溉埤塘、水質水量保護區、野生動物保護區，在環污現場那種「心痛與無奈、孤獨與蒼茫」，有誰能體會！他強調，「法律禁漏」是解決問題的開始，「土安比食安更重要」。
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標題：《廢清法》修正案//爐渣污染太猖狂…修法重罰假產品、真廢棄
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