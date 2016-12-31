《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
〔記者曾韋禎、楊綿傑、林國賢、黃旭磊／綜合報導〕立法院院會昨三讀通過《廢棄物清理法》部分條文修正案，未來廢爐渣不得再假「產品」之名隨意棄置，且產出業者還須負連帶清理責任。若違法處置廢棄物的利益超過法定罰鍰之最高額度，更可向上裁罰。
必要時 環保署可統一調度使用焚化爐
為解決各地不時爆發「垃圾大戰」，修正條文規定，焚化爐應優先處理所屬縣市及周邊地區的一般廢棄物，仍有餘裕時，才能處理一般事業廢棄物。環保署得於必要時，統一調度使用廢棄物清理設施。
近年屢傳部分業者將轉爐石、爐渣、底渣等，假再利用產品之名，行棄置之實，民進黨立委林淑芬提案修正《廢棄物清理法》。修正條文規定，事業產出物無論其原有性質為何，只要經環保署認定已無市場經濟價值，且有污染環境、危害人體健康之虞者；或是違法棄置、有污染環境之虞者，都是廢棄物。且不只是受託人，包括事業廢棄物的生產者也要負連帶清理責任。
對於再利用產品的去向，不管用於填海、填築土地，或經不當利用而有污染環境、危害人體健康之虞，中央目的事業主管機關須負責追蹤管理，並實施環境監測。
若因非法傾倒廢棄物而致死、致重傷，除現有的刑度之外，併科罰金上限均提高二至三倍；致疾病者的刑度則由五年以下，提升為一年以上七年以下；也大幅提高非法棄置、不實申報、規避調查等行為的罰鍰。
環保署副署長詹順貴認為，這次修法兼顧環保署、業者、環團等各方需要，理性務實面對爐渣問題，也讓廢棄物定義更加切合實際。至於修訂連帶責任的部分，賦予產源業者能夠監督清運業者的機制，符合產源業者期待。
環保署廢管處處長賴瑩瑩表示，修法後對定義更嚴謹、罰則也提高，有助於遏制違法傾倒一再發生。
林淑芬形容，這是廢清法四十二年來最重要的修正，除了明確定義何謂廢棄物，也強化廢棄物產源的最終清理責任。
民進黨立委管碧玲則以中鋼去化台積電的氟化鈣，製出螢石做為助熔劑為例指出，未來產業應將此視為發展循環經濟的轉機。另政府也應建立資料庫與媒合中心，促使廢棄物重新再利用。中鋼表示，該集團中聯資源將氟化鈣污泥回收再製，有助減少天然資源之開採。
遭檢舉曾流出污染廢棄物的業者包括台塑。台塑麥寮管理處表示，台塑六輕電廠使用煤為燃料，所產生底灰是「樹木」燃燒後產物，與鋼廠所產出的爐渣、轉爐石、底渣不同，應不受廢清法修正案影響。
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標題：《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
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