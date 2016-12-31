機捷特色站區裝置有亮點…A1站風動，A21站桐花
2016-12-31
〔記者謝武雄／桃園報導〕機場捷運的A1台北車站、A9林口站、A21環北站是三個最具特色車站。A1以風動裝置藝術為主，A9有隻大蜻蜓，A21則有美麗的桐花圖騰。
A1台北車站在挑高的樓梯間，垂掛著三座如大翅膀的風動藝術；只要有氣體流動，翅膀就會緩緩擺動，象徵機場捷運展翅飛翔，旅客駐足觀賞也可舒緩緊張的生活步調。
A1台北車站的站內大廳採用青翠竹林造景，和天花板銀白色雲朵裝置藝術相輝映，顯得頗為優閒，由於站區頗大，所以提供類似機場的平面扶梯，這也是國內捷運站首創。
A9林口站則有大隻蜻蜓造型的裝置藝術，吊掛在天花板上，一旦啟動電源，翅膀就會揮舞，相當可愛。
A21環北站是目前機場捷運通車的最後一站，站區設置代表客家族群硬頸精神的桐花圖騰，看到它，就知道桃園中壢到了，當地有很多客家美食可以讓人大快朵頤。
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