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癱男病死床上 3兄弟遺棄致死起訴

2016-12-31

20年前車禍 拾荒雙親照顧

〔記者楊政郡、陳建志／台中報導〕台中市五十六歲男子陳清嚴長期臥病，八旬父母照顧他，卻因年邁而無力幫他翻身、清洗，導致全身大面積褥瘡，今年元月死亡，檢察官認為兩老照顧自己都不容易了，陳清嚴的三個兄弟也應負扶養義務，依《遺棄致死罪》起訴，三兄弟面臨七年以上至無期徒刑的重罪。

死亡的陳清嚴排行老二，記者昨赴陳家，陳父重聽，陳母失智難以受訪，陳家老三得知三兄弟被起訴，覺得很冤枉，感嘆「家家有本難念的經」，認為檢察官不能期待每個家庭都是「父慈子孝、兄友弟恭」。

陳家老三說，二哥開始工作後，從沒拿錢回家，還兩度對媽媽家暴，生病後不高興就罵爸媽三字經，這種哥哥叫大家如何親近？

跌倒臥床 需人餵食、翻身

老三說，自己從事家電修理，白天都在外頭到處跑，晚上要照顧自己的家庭，只能偶爾去看二哥，但只要爸媽告知缺米、缺菜，他都會買，感嘆：「不知道怎樣做才算有關心！」還說他煩到頭髮都白了。

起訴書指出，台中市大里區陳姓夫妻育有四子，老二陳清嚴離婚無子嗣，廿多年前又因車禍而不良於行，無法工作，與父母同住；前年十二月跌倒，大腿股骨、脛骨骨折，去年十月再次跌倒後臥床，無法自己大小便、翻身，全賴旁人餵食、清洗。

兩老都逾八十歲，撿破爛安貧度日，最多只能餵食湯水，因陳清嚴無法下床，陳父好幾次拜託里長代叫救護車送醫。

褥瘡奪命招罪 弟直喊冤枉

今年元月六日陳清嚴過世，檢察官相驗發現背部、大腿大面積褥瘡，雙下肢水腫、吸入性肺炎、呼吸衰竭、敗血症死亡，認為這是長期沒有活動、下床、翻身、清洗，導致病情加重致死。

檢察官審酌兩老生活自理已很艱難，已盡餵食義務，而兄弟互負扶養義務，陳家老大、老四都住在老二隔壁，三兄弟把老二丟給年邁父母照顧，顯然不足，依《遺棄致死罪》起訴三兄弟。

律師李學鏞表示，遺棄致死是檢察官主觀的看法，法官若採嚴格法律解釋，會判無罪；但法官若採廣義解釋，站在重整家庭倫理立場，對社會也是一種啟示。

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  • 台中市男子陳清嚴長期臥病在床，年邁雙親無力幫他翻身、清洗，導致全身大面積褥瘡，今年元月死亡，檢察官認為陳的三個兄弟也應負扶養義務，依《遺棄致死罪》起訴三兄弟。陳男生病時住在右邊白色平房，陳男爸媽和兄弟住左邊的透天厝。 （記者陳建志攝）

    台中市男子陳清嚴長期臥病在床，年邁雙親無力幫他翻身、清洗，導致全身大面積褥瘡，今年元月死亡，檢察官認為陳的三個兄弟也應負扶養義務，依《遺棄致死罪》起訴三兄弟。陳男生病時住在右邊白色平房，陳男爸媽和兄弟住左邊的透天厝。 （記者陳建志攝）

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