報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員
普廷寄望川普 稱不以牙還牙
〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統歐巴馬廿九日下令，為懲罰疑似發動駭客干預美國總統大選的俄國，美方將對俄方採取多項制裁手段，包括制裁俄國兩大情報機關，以及驅逐卅五名俄方外交及情報人員等。對於美方舉動，俄國外交部卅日先揚言將驅逐卅五名美國外交人員，但總統普廷隨後稱不會以牙還牙，還強調任期將屆的歐巴馬選擇這樣結束美俄關係「很不幸」，俄國將依據未來美國新任總統川普的政策來恢復美俄關係。
美方情報機構選前已數度指控俄國駭客入侵選務系統及民主黨全國委員會等，中央情報局（ＣＩＡ）十二月初向白宮及參議院的簡報中，更稱「高度確信」俄國總統普廷為幕後操盤手，目的是將川普送進白宮。為了報復俄方，歐巴馬廿九日發布行政命令，宣布關閉兩棟俄方在美國從事情報用途的建築物；驅逐卅五名俄方外交使節，連同各自家庭成員共九十六人，須在七十二小時內離開美國境內；制裁俄羅斯聯邦安全局和俄羅斯總參謀部情報總局（軍事情報局），凍結其資產。這是歐巴馬任內針對他國支持的網路攻擊所做出的最強烈反擊措施。
美不排除 對俄發動網路攻擊
歐巴馬指出，美方此前已多次警告俄方勿干預美國大選，俄方既違反國際行為規範、損害美國國家利益，美方自然得做出必要且適當的回應。歐巴馬另稱，美國人必須對俄國的行為有所警惕；同時美方除採取上述制裁外，亦會進行不公開的行動，進一步對俄國實施制裁，例如公布俄國駭客技術報告，甚至不排除對俄發動網路攻擊，以其人之道還治其人之身。
俄國外交部長拉夫羅夫隨後反批美方的指控毫無根據，並聲稱已請求總統批准，將駐莫斯科美國大使館和聖彼得堡美國領事館共卅五名外交人員，同樣宣布為「不受歡迎人士」，予以驅逐出境。不過普廷隨後聲明，不會「以牙還牙」驅逐駐俄美方外交人員，但會保留相關權利，靜待川普明年一月廿日上任後的政策而定。普廷還邀請美國駐俄外交人員的子女，參加克里姆林宮的新年晚會，同時向所有美國人民、歐巴馬及其家人，還有川普，祝賀新年快樂。
任期剩3週 俄總理要歐安息
普廷的姿態放軟，反映其對川普上任後改善雙邊關係寄望甚深。普廷發言人佩斯科夫補充道，由於歐巴馬任期僅餘三週，俄方對其措施的有效性表示懷疑。對歐巴馬制裁俄國，川普已表態，稱美俄兩國應該放眼未來、向前邁進。
俄國總理梅德維傑夫則在「推特」上譏諷，歐巴馬在反俄的苦惱中走完任期的最後階段，「真令人遺憾，安息吧」。俄國外交部發言人札哈洛娃也在「臉書」上稱歐巴馬政府，根本是一群「外交政策的魯蛇」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版
- 報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員
- 機捷特色站區裝置有亮點…A1站風動，A21站桐花
- 機捷貼心服務多 預辦登機作業 經常出國民眾超期待
- 《廢清法》修正案//解決垃圾大戰 焚化爐優先處理一般廢棄物
- 桃園茶行3人陳屍 1人離屋卻又重返鬼門關
- 5綠委競爭高雄市長 陳其邁領先
- 世大運林口交管計畫 地方大反彈
- 五月天下雨也復刻 伴石頭重現求婚曲
- 籃網今戰巫師 豪身傷心更傷
- 網傳中國55人封殺名單 總統府：未獲證實
- 跨年交管 北捷教戰「三線離場」
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 疑經商失敗 男車上燒炭亡
- 房屋稅槓上張金鶚 柯P：他不該在下台前大調漲
- 桃園離奇命案 死者蔡東益曾天價標下特等茶
- 日友台人士 發起支持「台灣」名義參加2020東奧
- 葉少爺首度報到 「外界批評虛心接受」
- 看著四哥背影 呂濟而壓力下成長
- 神隱3日 希臘駐巴西大使疑成焦屍
- Selina新年許願 杏鮑菇變金針菇
- 葡萄王案 董座胞姊曾美菁訊後請回
- 小愛明台北披嫁紗 江宏傑の主場秀
- 歐股上揚 3大指數年線收紅
- 美妝送禮 甜心顧面子
- A-Lin北市唱跨年 揪岱桑一起倒數
- 跨年到烏來 賞低空煙火秀兼泡湯
- 恐拆屋還地 山區原墾農議會陳情
- 全教總下戰帖 政院：不與單一團體辯論
- 港女躲廁所吃海鮮 大哭認罪 賠償換不起訴
- 吳宗憲喊累 想掰《玩很大》
- 秀水慶豐西圳南岸 打造漫遊步道
- 自由廣場》頂尖少弱勢 私校多寒門
- 胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
- 特勤因公傷殘納醫療照護 三讀通過
- 美中角力戰 台廠成箭靶？
- 電纜下地 大里中湖路計預明年發包
- 杜絕佔用》竹北車站西站 停機車將收費
- 加蓋25年後 雲林溪掀蓋工程動土
- 台北》繳水費停車費 手機一指搞定
- 竹縣》中醫大暨健康產業園區 動土遭蛋襲
- 中國補貼485億 富士康建愛瘋城
- 屏東檢舉交通違規月達千件 民怨搶錢
- 自由談》投機棒棒 投資壞壞
- 阿里山公路外側爬坡道 提前通車
標題：報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email