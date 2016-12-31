報復駭客干預大選// 歐巴馬出手 驅逐俄35官員

2016-12-31

普廷寄望川普 稱不以牙還牙

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統歐巴馬廿九日下令，為懲罰疑似發動駭客干預美國總統大選的俄國，美方將對俄方採取多項制裁手段，包括制裁俄國兩大情報機關，以及驅逐卅五名俄方外交及情報人員等。對於美方舉動，俄國外交部卅日先揚言將驅逐卅五名美國外交人員，但總統普廷隨後稱不會以牙還牙，還強調任期將屆的歐巴馬選擇這樣結束美俄關係「很不幸」，俄國將依據未來美國新任總統川普的政策來恢復美俄關係。

美方情報機構選前已數度指控俄國駭客入侵選務系統及民主黨全國委員會等，中央情報局（ＣＩＡ）十二月初向白宮及參議院的簡報中，更稱「高度確信」俄國總統普廷為幕後操盤手，目的是將川普送進白宮。為了報復俄方，歐巴馬廿九日發布行政命令，宣布關閉兩棟俄方在美國從事情報用途的建築物；驅逐卅五名俄方外交使節，連同各自家庭成員共九十六人，須在七十二小時內離開美國境內；制裁俄羅斯聯邦安全局和俄羅斯總參謀部情報總局（軍事情報局），凍結其資產。這是歐巴馬任內針對他國支持的網路攻擊所做出的最強烈反擊措施。

美不排除 對俄發動網路攻擊

歐巴馬指出，美方此前已多次警告俄方勿干預美國大選，俄方既違反國際行為規範、損害美國國家利益，美方自然得做出必要且適當的回應。歐巴馬另稱，美國人必須對俄國的行為有所警惕；同時美方除採取上述制裁外，亦會進行不公開的行動，進一步對俄國實施制裁，例如公布俄國駭客技術報告，甚至不排除對俄發動網路攻擊，以其人之道還治其人之身。

俄國外交部長拉夫羅夫隨後反批美方的指控毫無根據，並聲稱已請求總統批准，將駐莫斯科美國大使館和聖彼得堡美國領事館共卅五名外交人員，同樣宣布為「不受歡迎人士」，予以驅逐出境。不過普廷隨後聲明，不會「以牙還牙」驅逐駐俄美方外交人員，但會保留相關權利，靜待川普明年一月廿日上任後的政策而定。普廷還邀請美國駐俄外交人員的子女，參加克里姆林宮的新年晚會，同時向所有美國人民、歐巴馬及其家人，還有川普，祝賀新年快樂。

任期剩3週 俄總理要歐安息

普廷的姿態放軟，反映其對川普上任後改善雙邊關係寄望甚深。普廷發言人佩斯科夫補充道，由於歐巴馬任期僅餘三週，俄方對其措施的有效性表示懷疑。對歐巴馬制裁俄國，川普已表態，稱美俄兩國應該放眼未來、向前邁進。

俄國總理梅德維傑夫則在「推特」上譏諷，歐巴馬在反俄的苦惱中走完任期的最後階段，「真令人遺憾，安息吧」。俄國外交部發言人札哈洛娃也在「臉書」上稱歐巴馬政府，根本是一群「外交政策的魯蛇」。