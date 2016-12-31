台股封關// 政院送8紅包 被譏馬政府翻版

2016-12-31

〔記者蘇芳禾、李欣芳、盧冠誠、張慧雯／台北報導〕台股昨封關，在行政院拍板當沖證交稅減半，且加送開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ＥＴＦ等七個紅包政策下，台股昨終場大漲一○○．四一點，以九二五三．五點作收。但券商指出，成交量低迷主因在稅制不公，內外資總稅負率差二．七倍；且辦理業績發表會、海外引資、持續檢討量能等措施，幾乎是馬政府時期翻版，解決不了台股資金出走問題。

股民均賺28萬？恐多外資拿走

在外資全年買超達三二○二億元激勵下，台股去年漲幅十．九八％；但去年集中市場總成交量僅十八．九兆元，較前年的二十二．五兆元，減少近十六％，日均量降到七七五億元，創下十一年來新低；另平均每位股民獲利二十八萬元，但散戶逐步退場，上漲果實大部分都被外資拿走。

為提振台股量能，行政院昨宣布推動當沖證交稅減半，從千分之三降到千分之一．五，預定下週四院會通過後，送立院審議；財政部長許虞哲說，估計一年證交稅減收三十七．五億元，若沒達預期效果，就只實施一年。

行政院也敲定開放證券商得辦理客戶以定期定額方式購買個別股票與ＥＴＦ、開放台股ＥＴＦ得採現金申購買回、檢討保險業風險資本額制度、鬆綁商業銀行投資國內上櫃股票之投資限額、持續檢討活絡量能獎勵措施、證交所選定具競爭優勢產業辦理主題式業績發表會、積極辦理海外引資等七項政策。

當沖鼓勵對賭 投資人死更快

財信傳媒董事長謝金河昨批評，當沖交易減稅只是在鼓勵對賭行為，是懲罰長期投資者，鼓勵投資人玩當沖、只會死更快；台股最大問題在於稅制不公平，內外資不同稅制；只靠外資撐盤結果，讓台股從大海變成湖泊、池塘，最後變成浴缸，根本養不了魚。

內外資稅差2.7倍 應全面檢討

某券商總經理分析，在兩稅合一前，內外資總稅負差距不到七％，但在實施富人稅、股利抵稅額減半及二代健保費對股利加課二％後，內外資總稅負差距已拉大到二．七倍。

他怒批，只降當沖證交稅是不對的，理應是全面檢討稅制、並適度調降才對；且當沖對於上市櫃公司的幫助不大，反而有可能讓股價劇烈波動、讓一般投資人更縮手。