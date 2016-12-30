酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋

2016-12-30

〔記者吳俊鋒、鄭淑婷、鮑建信、黃良傑、黃旭磊、張凱翔、邱燕玲／綜合報導〕酒駕肇事害死三條人命的「葉少爺」葉冠亨被判刑六年，去年底移監法務部矯正署明德外役監，服刑三年又一個月後，假釋獲准，昨天出獄。

現年廿六歲的葉冠亨，民國一○一年四月廿五日酒後開賓士載友人陳岡逸在高市狂飆，失控撞死準備過馬路的婦人李幸蓉，陳岡逸也傷重不治，李婦丈夫許明義亦因悲傷過度猝死，留下許小妹由親友照顧。

副典獄長江慶隆指出，葉冠亨一○二年十一月廿九日入監執行，負責蔬果組作業，表現認真，沒有重大違規，並在獄中參加了「山上傳奇」薩克斯風樂團，努力練習，考取了台南市街頭藝人證照。因執行刑期已過半、在監行為良好、有所悔悟，廿三日獲准假釋。

葉願付受害夫妻孤女學費

昨天下午三點半，葉冠亨辦好出獄手續，坐上計程車返回高雄，晚上在高雄高分檢門口接受訪問時表示，他對不起被害人家屬，服刑一年後雙方達成和解，非常感謝被害人家屬給他機會，他願支付許小妹的學費到成年，經此教訓後，他不會再開車。更呼籲社會大眾以他為戒，不要酒後開車。

李幸蓉的胞兄李富盛昨天表示，葉少爺賠償許家一千萬元，這筆錢是小孩生活等費用，他不認為是和解。

和解換假釋 二次傷害家屬

台灣酒駕防治社會關懷協會秘書長林美娜表示，以葉冠亨和家屬已經金錢和解做為假釋理由，等於是對家屬二次傷害。

死者陳岡逸的父親陳大儒無奈表示，台灣的法律就是這樣，被害人家屬哭乾眼淚也喚不回死去的親人，「假釋門檻不夠高，被害人家屬又能如何？」

立委痛批 不符合社會期待

國民黨立委陳雪生批評「不應這樣處理」，葉冠亨至少要把本刑刑期服滿，畢竟他因酒駕造成三人死亡，提早假釋不符社會期待；民進黨立委葉宜津表示，希望「葉少爺」真能痛改前非，如果再犯應再加重刑責。

葉冠亨將先在家休息陪家人，未來會努力考取理財方面證照。葉冠亨入獄前就讀的和春技術學院昨表示，葉判刑時已喪失學籍，無法復學。

葉冠亨四年前酒駕案後，有網友找出他十九歲時就在網路PO文，當時他除了賓士，還擁有價值近千萬的深色保時捷。