30年危險老屋重建 享容積減稅優惠

2016-12-30

另訂立專法 與都更條例脫鉤

〔記者李欣芳、曾韋禎、徐義平／台北報導〕為加速危險及老舊建物重建，行政院會昨拍板「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，經評估須拆除重建的卅年以上老屋或危險建物，可享容積與建蔽率獎勵，並享兩年房屋稅及地價稅減半優惠，若未出售房屋，可終身享有房屋稅減半優惠，估計近百萬戶適用，行政院盼爭取立法院加開臨時會通過法案。

業者：誘因不大 釘子戶難解

但據房地產業者表示，草案規定要全體土地及合法建物所有權人同意，這個門檻相當高，「釘子戶」問題不解決，法案還是難以推動，另外，容積獎勵僅有 一．四倍，誘因不算大，能否吸引老舊建物業主參與重建，有待觀察。

政院拍板 估計近百萬戶適用

總統蔡英文日前拍板加速老舊公寓重建，但因「都市更新條例」修法曠日廢時，內政部另提專法優先處理危險及老舊房屋，暫時與都更條例脫鉤。內政部長葉俊榮說，這是重建機制，與都更不同的是，沒有權利轉換問題；對於有意改建的老舊建物，希望三、四年內有具體成果，若有住戶不同意，可研議更精緻方式解決困難。

內政部次長花敬群表示，符合加速重建的房屋，以台北市及新北市最多，根據上述草案，未來申請重建不必走冗長的都更審議程序，而是申請建造執照，約兩個月就可完成審核，等於「政府開一條高速公路給你走」。

花敬群說明，危險建築物指經主管機關依「建築法」或「災害防救法」通知限期拆除、逕予強制拆除者，或評估有危險之虞應限期補強或拆除的合法建物，也就是被「貼紅單」的建物。老舊建物則指屋齡卅年以上經建物性能評估改善不具效益、須拆除重建者，但重建計畫都要取得範圍內全體土地及合法建物所有權人同意。

另外，上述草案提供容積與建蔽率獎勵，容積獎勵不得超過建築基地一．三倍的基準容積或是建築基地一．一五倍的原建築容積；在法案通過三年內申請者，可額外享有十％容積獎勵，因此最高獎勵為法定容積一．四倍。不過，有些基地容積較小或做商店使用，建蔽率授權縣市政府酌予放寬，但僅適用住宅區。

租稅優惠方面，五年內申請重建的房屋，重建後兩年內可享房屋稅和地價稅減半，若原權利人未出售房屋，可持續享有房屋稅減半優惠直到轉手為止。至於融資問題，中央都更基金將提供信貸保障，讓比較不容易融資的社區可取得改建資金。