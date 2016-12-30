30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
另訂立專法 與都更條例脫鉤
〔記者李欣芳、曾韋禎、徐義平／台北報導〕為加速危險及老舊建物重建，行政院會昨拍板「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，經評估須拆除重建的卅年以上老屋或危險建物，可享容積與建蔽率獎勵，並享兩年房屋稅及地價稅減半優惠，若未出售房屋，可終身享有房屋稅減半優惠，估計近百萬戶適用，行政院盼爭取立法院加開臨時會通過法案。
業者：誘因不大 釘子戶難解
但據房地產業者表示，草案規定要全體土地及合法建物所有權人同意，這個門檻相當高，「釘子戶」問題不解決，法案還是難以推動，另外，容積獎勵僅有 一．四倍，誘因不算大，能否吸引老舊建物業主參與重建，有待觀察。
政院拍板 估計近百萬戶適用
總統蔡英文日前拍板加速老舊公寓重建，但因「都市更新條例」修法曠日廢時，內政部另提專法優先處理危險及老舊房屋，暫時與都更條例脫鉤。內政部長葉俊榮說，這是重建機制，與都更不同的是，沒有權利轉換問題；對於有意改建的老舊建物，希望三、四年內有具體成果，若有住戶不同意，可研議更精緻方式解決困難。
內政部次長花敬群表示，符合加速重建的房屋，以台北市及新北市最多，根據上述草案，未來申請重建不必走冗長的都更審議程序，而是申請建造執照，約兩個月就可完成審核，等於「政府開一條高速公路給你走」。
花敬群說明，危險建築物指經主管機關依「建築法」或「災害防救法」通知限期拆除、逕予強制拆除者，或評估有危險之虞應限期補強或拆除的合法建物，也就是被「貼紅單」的建物。老舊建物則指屋齡卅年以上經建物性能評估改善不具效益、須拆除重建者，但重建計畫都要取得範圍內全體土地及合法建物所有權人同意。
另外，上述草案提供容積與建蔽率獎勵，容積獎勵不得超過建築基地一．三倍的基準容積或是建築基地一．一五倍的原建築容積；在法案通過三年內申請者，可額外享有十％容積獎勵，因此最高獎勵為法定容積一．四倍。不過，有些基地容積較小或做商店使用，建蔽率授權縣市政府酌予放寬，但僅適用住宅區。
租稅優惠方面，五年內申請重建的房屋，重建後兩年內可享房屋稅和地價稅減半，若原權利人未出售房屋，可持續享有房屋稅減半優惠直到轉手為止。至於融資問題，中央都更基金將提供信貸保障，讓比較不容易融資的社區可取得改建資金。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 美耐皿餐具抽驗 半數溶出三聚氰胺
- 枋寮催生 明年起發生育津貼
- 柯瑞進三分球 送蚊帳到非洲
- 村里長定位 葉俊榮：半年內提出規劃
- 酒駕撞死人 擬立法洗被害者遺體
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 《錶王傳奇》3
- 中國政協隱瞞官方身分來台 入台證遭註銷
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 奇怪話劇社 處女座不處女座
- 文萌樓管理不當 屋主罰30萬定讞
- 廖國棟點名選黨魁 江啟臣：沒想過
- 整修人行道 市府明年再砸2.6億
- 蛀蟲藏木1.4億年 木化石博館珍寶
- 嘉義清晨低溫13.4度 元旦假期可望好天氣
- 總預算卡關 柯：以後先審再質詢
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》鄭建國
- 忠旺控股海外囤鋁 計畫性逃離中國
- 大世界小葉片 聽說你要去土耳其
- 體驗行動支付 橘子推元旦一元早餐
- 3港女偷上引水產 躲廁所狂吞鮑魚生蠔
- 爬黑山 目前無法可罰
- 豬心開啟科學夢 宜中郭宇恆全國賽獲獎
- 黃金烏魚子評選 老店、新手分組奪冠
- 金門查獲 疑中國走私茶78公斤
- 勝利創客基地 培養小小工程師
- 當季食材煮年菜 長輩開心吃
- 獲「金安心」認證 工程審照快速通關
- 破獲1.1公噸古柯鹼 澳史最大宗
- 小鬼心酸憶出道 窩漫畫店嗑泡麵
- 傳以色列總理尼坦雅胡將遭刑事調查
- 收集舊戳印 記錄「國立時代」
- 花海加雲海 信義賞梅太美了
- 壘球場禁揮棒 雄中生︰新校訓
- 年輕人齊打拚 深耕社區保留文化
- 走跳10年 半裸賴琳恩 終結單身
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 起伏10年 陳勢安築夢 全球開唱
標題：30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email