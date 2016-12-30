| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 焦點

賣學歷案衝擊 南榮科大18趴 全國墊底

2016-12-30

〔記者李雅雯、邱奕統、蔡宗勳、楊金城／綜合報導〕醒吾科技大學副校長陳義文表示，行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程是整併不同系的專業領域，規劃出的新課程，在一○五學年度首次招生，有不少學生前來申請，但因行動裝置課程牽涉技術工科方面專業，部分學生聽完說明後反而打退堂鼓；明年不再推該項學士學位學程，回歸到各系學分學程，有興趣者可選擇修課。

醒吾與吳鳳各1科系 招不到人

南亞技術學院表示，五專部「創意流行時尚設計科」因已公布將於一○六學年度停招，學生就讀意願較低，但其他科別如「室內設計科」及「車輛工程科」等，註冊率就很高，達八成以上。

南亞強調全校總註冊率達六成多，且研究所註冊率高達八成八，二技進修學院更高達九成五。教育部公布的數據並不包含身心障礙生、高中申請入學、技能優異學生等外加名額，實際納入後，日間部註冊率也差不多六成。

吳鳳澄清10多位新生同意轉系

吳鳳科技大學主任秘書林文江表示，今年有十多位新生選擇就讀資訊管理系，經校方溝通輔導，學生都同意轉到其他科系就讀，並非完全招不到學生。如果學生堅持要就讀資訊管理系，校方仍會開課，例如應用遊戲科技系一年級有十七位新生，仍舊照樣開班授課。學生減少，加上相同科系太多，都是造成招生不理想的原因。

台南鹽水南榮科大的註冊率只有十八．七四％，全國墊底，南榮學生驚訝說，不知招生如此「慘烈」，南榮代理校長王俊惠說，今年五月爆發前校長涉及疑賣學歷一案，適逢新生甄選入學時節，招生才會掉這麼多。日間部原招生八一一人，最後只有二一八人註冊入學，夜間部招生三百九十人，結果只有九十六人入學。

王俊惠說，南榮日間部四技、二技和五專部在一○三學年度有七成註冊率，一○四學年度也有六成八新生註冊率。副校長劉清如則說，學校會虛心檢討，並保障學生受教權，該開的課都會開，下學年要將十四個學系整合成九至十個學系，也會配合新南向政策，積極往東南亞招生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
焦點‧本日最多瀏覽
» 更多焦點新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：賣學歷案衝擊 南榮科大18趴 全國墊底


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.