賣學歷案衝擊 南榮科大18趴 全國墊底
〔記者李雅雯、邱奕統、蔡宗勳、楊金城／綜合報導〕醒吾科技大學副校長陳義文表示，行動裝置與傳播媒體應用學士學位學程是整併不同系的專業領域，規劃出的新課程，在一○五學年度首次招生，有不少學生前來申請，但因行動裝置課程牽涉技術工科方面專業，部分學生聽完說明後反而打退堂鼓；明年不再推該項學士學位學程，回歸到各系學分學程，有興趣者可選擇修課。
醒吾與吳鳳各1科系 招不到人
南亞技術學院表示，五專部「創意流行時尚設計科」因已公布將於一○六學年度停招，學生就讀意願較低，但其他科別如「室內設計科」及「車輛工程科」等，註冊率就很高，達八成以上。
南亞強調全校總註冊率達六成多，且研究所註冊率高達八成八，二技進修學院更高達九成五。教育部公布的數據並不包含身心障礙生、高中申請入學、技能優異學生等外加名額，實際納入後，日間部註冊率也差不多六成。
吳鳳澄清10多位新生同意轉系
吳鳳科技大學主任秘書林文江表示，今年有十多位新生選擇就讀資訊管理系，經校方溝通輔導，學生都同意轉到其他科系就讀，並非完全招不到學生。如果學生堅持要就讀資訊管理系，校方仍會開課，例如應用遊戲科技系一年級有十七位新生，仍舊照樣開班授課。學生減少，加上相同科系太多，都是造成招生不理想的原因。
台南鹽水南榮科大的註冊率只有十八．七四％，全國墊底，南榮學生驚訝說，不知招生如此「慘烈」，南榮代理校長王俊惠說，今年五月爆發前校長涉及疑賣學歷一案，適逢新生甄選入學時節，招生才會掉這麼多。日間部原招生八一一人，最後只有二一八人註冊入學，夜間部招生三百九十人，結果只有九十六人入學。
王俊惠說，南榮日間部四技、二技和五專部在一○三學年度有七成註冊率，一○四學年度也有六成八新生註冊率。副校長劉清如則說，學校會虛心檢討，並保障學生受教權，該開的課都會開，下學年要將十四個學系整合成九至十個學系，也會配合新南向政策，積極往東南亞招生。
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