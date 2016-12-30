台大大學部也沒滿 7成科系有缺額

2016-12-30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣大學在台灣排名第一，多數高中師生心目中的首選就是進台大，然而台大學士班五十四個系組中，竟然只有外國語文學系、歷史學系、經濟學系、工商管理學系等十四個系組註冊率達到百分之百，剩下七成科系招生出現缺額，連不少高中生心中的各類組第一志願醫學系、電機系和法律系也沒招滿。

台大註冊組主任洪泰雄表示，台大醫學系竟然會出現缺額，主要是考取公費生的學生大部分都想選擇自費，因此會改唸其他學校醫學系，至於電機系和法律系則是因為這兩年香港、新加坡等國外大學「搶學生搶得很嚴重」，有的甚至直接到建中、北一女搶人，不少家長和學生也都認為如果有機會到國外唸書就去。

洪泰雄也表示，台大近年來也積極到東南亞國家招收頂尖學生，「大家各搶各的」，台大目前有卅八％的學生是建中、北一女畢業，台灣最頂尖的學生還是在台大。