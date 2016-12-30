64個碩博班掛0 台大包辦7個
就業影響就讀意願 頂大也難招架
〔記者蕭玗欣／台北報導〕少子化浪潮來襲，不但半數大學生源短缺，現在連頂大碩博士班都招不到學生！
教育部昨公布的大專校院各學制、系所註冊率，一○五學年共有六十四個碩博士班註冊率掛零，公立有四十六個、私立十八個，其中台灣大學也有戲劇學、藝術史、人類學、社會學、生態學與演化生物學、轉譯醫學博士學位學程、社會工作學七系所都招不到學生，比去年多三個。
其實，多數公立碩士班註冊率超過九成，博士班也有近八成。但依舊有十五所公立大學碩博士班註冊率掛零，除了台大，中正大學有六個、成功大學四個、交通大學、政治大學、清華大學各三個，成大博士班註冊率更只有五十八．四九％，不到六成。
成大校長蘇慧貞指出，註冊率低大多是在工學院，其實報名人數不少，主因是地緣關係和畢業標準嚴格。她解釋，成大在南部，校方爭取資源都能感受到地域上的差別，此外，工學院對畢業論文要求非常嚴格，學生在取捨下很容易選擇其他學校。
蘇慧貞坦言，就業機會也影響碩博士班的就讀人數，大學不可能無限成長，高等人才不見得一定要塞進學校，更應進入企業，她舉例，紐西蘭八成五以上的研究生都在產業發展，「問題在於台灣產業的體質，能否吸收這些研究生，給他們該有的位階和待遇」。
台大文學院院長陳弱水表示，研究所招生差是因為學生少了、對學者前景也有疑慮，像人類學、藝術史等領域，拿國外學位找工作也比本土學位有競爭力，所以更應強化碩博士班的體質。
台大人類學系暨研究所主任林瑋嬪說，往年都有七、八人來報考，「但去年驟降到兩位」，推測是博士要找學術工作不容易，即使頂著台大光環，求職仍會受挫折。
交大主秘裘性天觀察，近年來博士班報考人數確實減少，社會氛圍都認為出路不好，「但不是博士都找不到工作或待遇不好」，主要還是和研究領域有關。
頂大計畫明天到期、明年寅吃卯糧
教育部五年五百億邁向頂尖大學計畫將在今年底到期，郭鴻基坦言，當初在頂大計畫支持下，每年多聘一萬名教師來開設東南亞語等外語課程，「以前是特殊性預算，都變成經常性預算」，但立院尚未通過明年度預算。台大沒打算取消課程、解聘教授，不過他坦承，頂大計畫結束後確實產生許多窘境，包括學校支付老師明年一月份薪水已經是「寅吃卯糧」，新學期開課也不確定要開一學期還是一年。
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